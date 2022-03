Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para atingir a neutralidade carbónica, contam os mais pequenos gestos. No caso da Jaguar Land Rover (JLR), que se propõe atingir essa meta antes de 2039, parte do caminho para lá chegar faz-se com parcerias, como a que agora acaba de ser anunciada com a Off Grid Energy, empresa do Reino Unido que concebe e produz soluções de armazenamento de energia e cujas instalações funcionam apenas e só com energia renovável. Desta associação resultou uma unidade portátil de carregamento recorrendo aos acumuladores usados do I-Pace, provenientes de protótipos de desenvolvimento e de viaturas de teste. Reutiliza-se até 85% dessas baterias, incluindo os módulos e as cablagens, sendo que os restantes 15% são, segundo a JLR, “reciclados e reenviados à cadeia fornecimento”.

A unidade pode ser carregada com os painéis solares da Off Grid Energy, pelo que se trata de uma solução zero emissões que, inclusivamente, já demonstrou o seu potencial ao serviço da equipa de Fórmula E Jaguar TCS Racing, no Reino Unido e em Espanha, onde foi utilizada para alimentar os equipamentos que analisam o desempenho em pista dos carros de competição e para fornecer energia extra às boxes. De acordo com a JLR, esta solução é composta por um sistema de baterias conectado a um conversor bidireccional e aos sistemas de gestão de controlo derivados, podendo disponibilizar até 125 kW – energia mais que suficiente para recarregar o próprio I-Pace ou para satisfazer o consumo “de uma casa durante uma semana” (72,3 kWh, tendo por base o gasto anual de eletricidade de uma habitação média em 2019, 3.772 kWh).

Com ligações Type 2 com controlo dinâmico e uma potência de até 22 kW em corrente alternada para carregar veículos eléctricos, as unidades de carga que resultam da parceria da JLR com a Off Grid Energy vão estar “disponíveis para aluguer comercial”.

Sabe-se, isso sim, é que o Jaguar Land Rover Experience Centre de Joanesburgo, na África do Sul, vai usufruir desta solução para suprir as falhas de uma rede eléctrica inconstante. Estima a JLR que “o fornecimento das baterias recuperadas para aplicações fixas, como armazenamento de energia renovável, poderá exceder 200 gigavolts/hora antes de 2030, o que irá gerar um valor global superior a 30.000 milhões de dólares”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda segundo o grupo britânico controlado pelos indianos da Tata, esta associação à Off Grid Energy “é o primeiro passo nos planos da Jaguar Land Rover para criar novos modelos empresariais de economia circular para as baterias dos veículos”, tendo sempre em vista o compromisso de alcançar a neutralidade nas emissões de carbono antes de 2039.

Tendo presente que a Jaguar quer ser 100% eléctrica a partir de 2025 e o primeiro Land Rover a bateria está previsto para 2024, o director de Estratégia e Sustentabilidade da JLR, François Dossa, aproveitou o anúncio desta parceria para realçar que “a transição para um futuro eléctrico” implica uma “estratégia de sustentabilidade, através do desenvolvimento de um ecossistema integral, das baterias ao carregamento”.