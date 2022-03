Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 20.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao 20.º dia de guerra entre a Rússia e a Ucrânia vão ser retomadas as negociações depois de uma “pausa técnica” na quarta sessão de encontros. Esta terça-feira está também a ser marcada por mais bombardeamentos a edifícios residenciais na capital ucraniana, Kiev. Pelo menos duas pessoas morreram num dos ataques e uma pessoa teve de ser hospitalizada na sequência de um outro bombardeamento.

Além de intensificarem os bombardeamentos a Kiev nas últimas horas, as forças militares russas estão com forte presença no nordeste da Ucrânia, a atacar e cercar cidades como Kharkiv, Sumy (onde será aberto um novo corredor humanitário) ou Chernihiv. Um briefing do Pentágono deu, porém, conta de que quase todas as ofensivas militares russas estão paradas depois de terem feito poucos progressos no fim de semana, o que inclui os ataques às cidades de Chernihiv e Kharkiv. Os militares da Rússia estão ainda a cerca de 15 quilómetros do centro de Kiev. Na zona leste e sul há partes já dominadas pelos militares russos, como as regiões separatistas de Lugansk e Donestsk, Crimeia e Kherson. Nos últimos dias, houve ataques também na zona ocidental do país, como Lviv.

Fica aqui um ponto de situação, e pode também seguir os desenvolvimentos, minuto a minuto, no liveblog do Observador.

O que aconteceu durante a madrugada?

Vários relatos dão conta de explosões ouvidas na capital da Ucrânia durante a noite e já esta manhã devido a bombardeamentos. Segundo os serviços de emergência ucranianos, pelo menos duas pessoas morreram num ataque russo contra um edifício residencial de 15 andares, no oeste de Kiev. Foram retiradas do edifício 27 pessoas sem ferimentos. Um outro apartamento foi atingido no noroeste da capital ucraniana, obrigando à hospitalização de uma pessoa (não há, pelo menos para já, mortos a registar). O The Kyiv Independent acrescenta que o fogo foi dado como extinto pelas 6h51 (4h51 em Portugal continental). Há outros relatos que falam em mais explosões ouvidas durante a noite e madrugada.