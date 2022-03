Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de Espanha ficar pintada de laranja, a “chuva de barro” — resultante do transporte de partículas de areia do deserto do Saara trazidas pela tempestade Célia — chegou esta terça-feira a Portugal e está já a alterar a típica cor dos céus, principalmente os do interior Norte e Centro.

Os cibernautas não tardaram em partilhar fotografias e vídeos nas redes sociais com os primeiros sinais da tempestade de poeiras, onde se vê um cenário invulgar.

Isso é a #poeira do #saara chegando em Portugal.

Ainda bem que usamos máscaras pic.twitter.com/6HOI550kLB — Juliana Geambastiani (@julianagfontes) March 15, 2022

Também os espanhóis, fascinados com os contornos quase cinematográficos, captaram as várias mudanças que a “chuva de barro” desencadeou. Na Serra Nevada, por exemplo, a neve ficou castanha.

Sierra Nevada hoy día, a más de 2000 metros de altitud, el polvo ha tapado totalmente la nieve. Habrán derramado desde el aire un cargamento de #ColaCao ?. Esquiando en el Sáhara.#Sahara #SaharanDust #PolvoSahariano #polvodelSahara #SierraNevada #BorrascaCelia pic.twitter.com/nzrEc8qHHn — AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) March 15, 2022

A agência estatal de meteorologia de Espanha publicou esta terça-feira imagens satélite que demonstram o movimento das partículas, no Twitter.

Producto imágenes????️ RGB de polvo q identifica en rosa magenta el #polvoensuspension Sobre la mancha rosa del polvo se superponen otras capas nubosas colores rojizos.Usando datos #Meteosat11 @eumetsat

Imágenes cada 15 minutos entre las 10 UTC del 14 y las 7:45 UTC del 15 de marzo pic.twitter.com/V4vMfp7tg6 — AEMET (@AEMET_Esp) March 15, 2022