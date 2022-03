"Pokémon Legends: Arceus". O pokémon de sempre foi ao passado e mostra como pode ser o futuro

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quem nunca se divertiu um segundo que seja com “Pokémon” que atire a primeira pokébola. É praticamente impossível que nunca tenha jogado uma das dezenas de títulos de videojogos da série; visto um dos episódios dos desenhos animados famosos em todo o mundo; ou ouvido uma das músicas deste universo, que até já foram citadas em discursos na corrida à Casa Branca (sim, isto aconteceu em 2011, com Herman Cain). Porquê? Basta um nome: Pikachu. Já nos fizemos pika-entender, não foi? Basta lembrar o impacto mundial desta espécie de rato amarelo japonês para poder dizer que, mesmo após tantos jogos, com “Pokémon Legends: Arceus” a Nintendo mudou um bocadinho a sua forma vencedora e voltou a criar a diversão de sempre.

Pokémon Legends: Arceus ↓ Mostrar ↑ Esconder Plataformas: Nintendo Switch A favor: Novas mecânicas de jogo

Gráficos em três dimensões

História Contra: Gráficos pouco detalhados e datados Para quem é este jogo? Para os fãs de Pokémon; para quem quer uma experiência nostálgica mas renovada desta série de jogos da sempre; Para quem não é este jogo? Para quem não gosta de Pokémon; para quem procura uma experiência visualmente deslumbrantes; para quem não gosta de aventuras em que é preciso explorar livremente para se avançar na história.

Mesmo quem, nos anos de 1990, jogou os videojogos de pokémon, o “azul” e o “encarnado”, pode contar com “Pokémon Legends: Arceus” para voltar a pôr até o mais tímido dos aspirantes a treinadores de Pokémons a sentir-se uma criança que está a pegar neste jogo pela primeira vez.

Logo no início do jogo, o jogador percebe que está o jogar o Pokémon de sempre de forma diferente, e não é só pelos gráficos em três dimensões ou novas mecânicas de jogo — como apanhar criaturas sem ter de batalhar com as mesmas. É por ser um jogo novo que ousou ser um pouco diferente em tudo o que já oferecia.

A história por detrás deste título mostra como o jogo pega na fórmula que já é conhecida e muda-a. A personagem que controlamos é levada numa viagem no tempo por Arceus, o pokémon que representa deus nestas aventuras. Caídos, literalmente, do céu, na região de Hisui — que é nada menos do que Sinnoh, uma região que conhecemos de outros jogos anteriores –, somos confrontados com um novo mundo. As pokébolas (ferramentas usadas para se apanhar criaturas nestes jogos) acabaram de ser inventadas e são bastante artesanais, a única tecnologia do futuro que temos é um smartphone modificado pelo tal pokémon divino e todos os edifícios e personagens que encontramos têm um visual medieval ao estilo japonês como se estivéssemos no equivalente ao século XV ou XVI deste universo.

Na prática, a estória que experienciamos aqui é como viver um capítulo dos livros de História do universo Pokémon. Em Hisui, ao contrário daquilo que sabemos que vai acontecer no futuro deste universo, não é normal apanhar-se Pokémons e pedem-nos que comecemos a construir a primeira Pokédex – uma enciclopédia de pokémons que é presença assídua noutros jogos.

Entre peripécias e demandas que vão surgindo, o jogo é bastante livre naquilo que permite o jogador fazer, mas há uma história base que tem de ser completada para aceder a todas as partes desta região. Por isso, pode contar com um videojogo que oferece dezenas e dezenas de horas de jogo — mesmo para quem se concentre apenas na história principal e ligue menos às missões secundárias.

À semelhança dos títulos passados, um dos grandes objetivos do jogo continua a ser, como dizia o slogan da série de desenhos animados, “apanhá-los todos” (aos “pokémon”, leia-se). Porém, é aqui que este jogo muda também a fórmula que conhecemos. Podemos lutar com as criaturas que encontramos utilizando outros monstros que já apanhámos, mas é também possível capturar pokémons que encontremos a vaguear sem enfrentá-los.

De forma sorrateira e com a pokébola adequada (há vários tipos, como noutros jogos) é mais ou menos fácil apanhar um Pokémon desprevenido e, apontando bem, capturá-lo. Os controlos não são difíceis de aprender e, considerando que as mecânicas de jogo podiam ser mais sofisticadas — a personagem que controlamos salta de forma pouco ágil e, por melhor que tentemos controlá-la, é impossível que não pareça desajeitada –, não deixa de ser divertido conhecer este mundo em três dimensões com pokémons a vaguear pelos campos.