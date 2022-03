Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Final Four da Taça de Portugal de voleibol, que encheu o Centro Cultural de Viana do Castelo, acabou por ter duas grandes meias-finais em termos de qualidade e emoção mas com os favoritos a conseguirem levar a melhor em quatro sets, com triunfos de Fonte Bastardo (V. Guimarães, 3-1) e Benfica (Sporting, 3-1) que colocavam as duas melhores equipas nacionais na atualidade no encontro decisivo numa reedição daquela que foi a última final do Campeonato, com vitória para os encarnados na Luz e nos Açores. No entanto, e olhando para a atual temporada, a imprevisibilidade em relação ao vencedor era agora bem maior.

Depois de um triunfo na “negra” no primeiro confronto da época a contar para a primeira fase na Luz, as duas equipas dividiram triunfos na segunda fase, com os açorianos a ganharem por 3-0 na Terceira e o Benfica a vencer de novo por 3-2 e nas vantagens do quinto e último set na Luz, carimbando uma vitória que seria fundamental para entrar no playoff com a vantagem do fator casa. Agora seria uma espécie de primeiro tira-teimas (podendo havendo um segundo, caso os dois conjuntos ganhem as meias-finais do Campeonato contra Esmoriz e Sporting, respetivamente) na terceira final da Taça de Portugal entre ambos, depois dos triunfos encarnados nas épocas de 2015/16 (3-1) e de 2018/19 (3-1).

Pela experiência nas decisões e pela tradição na competição (18 vitórias em 26 finais contra apenas uma em quatro dos açorianos), poderia haver um ligeiro ascendente teórico dos lisboetas e que, confirmando-se, traria consigo uma história pouco comum mas marcante no voleibol nacional, com o libero dos encarnados Ivo Casas a poder levantar o troféu umas horas depois da irmã, Juliana Antunes, experiente jogadora do Leixões que na noite de sábado venceu a Taça de Portugal feminina frente ao V. Guimarães. E foi mesmo isso que aconteceu, com o internacional português a ganhar a sua sexta Taça de Portugal.

Apesar de ter começado de novo a perder, os encarnados conseguiram ser superiores no resto do jogo, tiveram de novo o terceiro set como momento decisivo da partida e fecharam a final com um triunfo por 3-1 frente ao Fonte Bastardo, juntando a Taça de Portugal à Supertaça e reforçando o estatuto de equipa com mais títulos na competição (agora 19).

