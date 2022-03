Lisboeta. Sem "copy paste", Nuno Mendes celebra a capital portuguesa em Londres

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A história

Várias coisas tiveram de acontecer para que Nuno Mendes, há mais de uma década a viver em Londres, conseguisse finalmente cumprir o sonho de longa data. E foi o que fez, no passado dia 21 de março, aquando da estreia do Lisboeta. Foi preciso tempo para estabelecer-se na capital inglesa e, assim, ganhar a confiança de investidores: apesar da experiência alcançada nos EUA e em Espanha, não foi fácil entrar no mercado. Mas já antes do Lisboeta o trilho gastronómico fazia-se polvilhado por influências portuguesas — exemplo disso são os restaurantes londrinos Viajante e Taberna do Mercado, ambos essenciais para cimentar a fama do chef (no currículo tem ainda Chiltern Firehouse, Bacchus — que, apesar da vida curta, é facilmente recordado —, ou The Loft Project, de uma profunda inspiração pessoal, uma vez que era na sua própria casa).

“Através destes projetos comecei a ter uma melhor distribuição de produtos portugueses”, comenta ao Observador numa conversa telefónica que antecede mais um dia de trabalho que se avizinha intenso (a procura tem sido muita e foram servidas centenas de refeições no período de soft opening). O livro “Lisboeta”, com o mesmo nome do restaurante, foi o “catalizador de tudo” — escrita a homenagem à cidade e às memórias que dela conserva, Mendes quis mostrar ao “público inglês e internacional” a sua paixão pela capital portuguesa. “Este projeto é muito inspirado por Lisboa, acho que reflete o meu currículo e também a cidade. É um espaço informal, descontraído, não é fine dining, mas onde uma pessoa pode entrar, beber um fantástico copo de vinho português e passar umas horas.”

As memórias de uma Lisboa antiga confluem, neste projeto, com a interpretação moderna que o chef faz da cidade que o viu nascer. “São as memórias da minha juventude aí e da nossa história mercantil, da nossa diáspora, por onde viajámos, o que trouxemos e o que levámos”, conta, para depois resumir de uma assentada a essência pretendida: “É um espaço onde uma pessoa pode entrar e sentir-se em Portugal, mas em Londres. Não é um copy paste. Não queria que fosse uma cópia de Lisboa, acho que é um sítio muito único: tem muito de Lisboa, mas em Londres”.

O espaço

Nas paredes estão fotografias da cidade, todas elas retiradas do livro que empresta nome ao restaurante. O Lisboeta ocupa uma moradia em Charlotte Street e é composto por três pisos, sendo que é no térreo que está a cozinha e um balcão de bar em lioz apoiado em armários de madeira encastrados de forma a fazer lembrar uma farmácia tradicional portuguesa. Uma ampla escadaria dá acesso ao piso acima onde fica a sala de jantar que, durante o dia, é inundada pela luz natural dada a claraboia e as janelas imensas que vão do chão até ao teto. A cave fica reservada para a “Adega” que ainda não está aberta ao público, mas que é dotada de uma mesa para 10 pessoas e que, no futuro, irá acolher uma experiência mais imersiva, muito à imagem e semelhança do que já acontecia no The Loft Project. “Vão ser três noites por semana, só com reserva. Serão 10 pessoas [no máximo] com menu de degustação de 15 a 20 momentos.”