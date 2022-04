Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num sábado, a 342 quilómetros/hora e à noite: o Grande Prémio de Las Vegas vai integrar o calendário de Fórmula 1 em 2023, anunciou a organização na madrugada desta quinta-feira.

A Fórmula 1 tem-se aproximado do mercado norte-americano, nos últimos anos. Com as corridas da modalidade rainha do automobilismo em pista de regresso a Las Vegas já no próximo ano, vão passar a ser três os Grandes Prémios a acontecer em território norte-americano, depois da novidade de Miami — com estreia a 8 de maio deste ano – e Austin – que faz parte do Mundial desde 2012 e tem contrato válido até 2026.

Este é um momento incrível para a Fórmula 1 e demonstra o enorme poder de atração e crescimento do nosso desporto, com uma terceira prova nos Estados Unidos”, sublinhou o diretor da Fórmula 1, Stefano Domenicali, no evento de apresentação da prova. “Não há lugar melhor para a Fórmula 1 correr do que na capital global do entretenimento e mal podemos esperar para estar aqui no próximo ano”.

O acordo entre os responsáveis da Fórmula 1 e da cidade norte-americana é válido para 10 anos e atinge o valor de 1.17 mil milhões de euros, prevendo-se que cada corrida gere perto de 118 milhões de euros, segundo o Daily Mail.

Com as luzes néon como pano de fundo, a corrida irá decorrer à noite, num sábado do mês de novembro. O promotor do campeonato adiantou, ainda, que os pilotos vão correr na icónica região de Las Vegas Strip, onde estão situados muitos dos hotéis, casinos e estabelecimentos de entretenimento. O circuito, de 6,12 quilómetros de comprimento, tem 14 curvas e três retas, e podem ser atingidas velocidades máximas estimadas em mais de 342 quilómetros/hora.

Alguns pilotos reagiram com entusiasmo à notícia, como se vê num vídeo publicado no Twitter. “Vai ser um evento bastante hardcore”, considerou Lewis Hamilton. Já para Valtteri Bottas, piloto da Alfa Romeo, será “épico”.

Acho que alguns pilotos podem não acordar para a corrida… Talvez seja preciso uma paragem duas semanas antes e depois”, brincou Max Verstappen, da Red Bull.

Após mais de 40 anos, a cidade do estado do Nevada voltará a receber uma prova de Fórmula 1. Acolheu, em 1981 e 1982, o Grande Circo num circuito improvisado no estacionamento do famoso casino Caesar’s Palace, inclusive recebendo a prova final das temporadas. Foi lá que Nelson Piquet conquistou o primeiro dos seus três títulos, em 1981. Ou seja, em 2023 a travessia da famosa “Strip” será inédita.