Ao fim de mais de duas décadas dados como desaparecidos, dois cadernos do naturalista britânico Charles Darwin foram devolvidos à Biblioteca da Universidade de Cambridge. Um dos cadernos contém o famoso rascunho da “Árvore da Vida”, feito pelo cientista em 1837.

Os dois cadernos foram deixados no chão, numa zona pública da biblioteca, perto do escritório dos bibliotecários, a 9 de março. A área onde reapareceram os cadernos do ‘pai da evolução’ não é abrangida pelo sistema de vigilância do edifício, pelo que permanece um mistério quem terá entregue as duas relíquias tanto históricas como científicas.

Embora o desaparecimento remonte ao ano 2000, a situação foi apenas reportada à polícia em 2020 pela diretora da biblioteca, Jessica Gardner. Embrulhados em película aderente, os cadernos foram depositados no chão do edifício dentro de um saco cor de rosa, que continha no seu interior as caixas onde os cadernos eram guardados. Dentro de um envelope, junto com os artefactos científicos, vinha uma curta mensagem endereçada à biblioteca:

“Bibliotecária

Feliz Páscoa

X”

Em setembro de 2000, segundo a Biblioteca da Universidade de Cambridge, os dois cadernos tinham sido retirados de uma zona protegida da biblioteca dedicada às coleções mais valiosas, para serem fotografados e analisados, tendo esta tarefa terminado em novembro do mesmo ano. Dois meses depois, em janeiro de 2001, durante uma vistoria de rotina, verificou-se pela primeira vez que as caixas onde os dois livros se encontravam não estavam no seu lugar da biblioteca.

