Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu Joaquim Carvalho, antigo guarda-redes do Sporting, aos 84 anos. A notícia foi adiantada pelo próprio clube, que destacou que o guardião foi titular na final da Taça das Taças que os leões conquistaram, em 1963/64, contra o MTK Budapest.

“O Sporting CP manifesta o seu pesar pela morte de Joaquim Carvalho, o herói da baliza Leonina na conquista da Taça das Taças em 1963/1964. Aos familiares e amigos, as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube”, pode ler-se na curta nota divulgada pelo Sporting.

O Sporting CP manifesta o seu pesar pela morte de Joaquim Carvalho, o herói da baliza Leonina na conquista da Taça das Taças em 1963/1964. Aos familiares e amigos, as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube. pic.twitter.com/KOyhU0KlrC — Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) April 5, 2022

Natural do Barreiro, Joaquim Carvalho começou a carreira de jogador de futebol precisamente no Luso Barreiro, mudando-se para o Sporting em 1958. Ao longo de 12 anos nos leões e para além da histórica Taça das Taças de 1964 — onde, na Finalíssima contra o MTK, assistiu da outra baliza ao mítico golo de Morais de canto direto — conquistou também três Campeonatos e uma Taça de Portugal. Passou as últimas duas épocas da carreira no Atlético, deixando os relvados aos 35 anos, e ainda voltou ao Sporting como treinador de guarda-redes, tendo também integrado a primeira equipa técnica do futebol feminino.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na Seleção Nacional, Joaquim Carvalho somou seis internacionalizações, tendo-se estreado em outubro de 1965 num jogo contra a Checoslováquia a contar para o apuramento para o Mundial 1966. Fez parte da equipa dos Magriços, tendo sido convocado por Otto Glória para a fase final do Campeonato do Mundo que decorreu em Inglaterra e onde Portugal ficou no terceiro lugar, e foi titular no jogo de estreia contra a Hungria. A partir daí, perdeu o lugar na baliza para José Pereira, então no Belenenses, até ao fim da competição.