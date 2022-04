Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 43.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A guerra na Ucrânia entra esta quinta-feira no 43.º dia, com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, reunido em Bruxelas com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Os ministros da aliança militar estão reunidos na sede da NATO para debater a ajuda militar à Ucrânia e do Reino Unido já chega a notícia da possibilidade de envio de veículos blindados para a Ucrânia.

No mapa ucraniano, que o Observador atualiza diariamente com as movimentações da guerra, é possível verificar que a Rússia está a concentrar os seus esforços militares na região de Donbass (no leste do país) e no sul da Ucrânia, na região contígua à Crimeia. A norte, onde a Rússia chegou a controlar uma boa parte da região em torno da capital, Kiev, a resistência ucraniana já conseguiu repelir grande parte da presença russa.