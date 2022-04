A Finlândia e a Suécia deverão candidatar-se à NATO, no máximo até o final de maio. O ex-primeiro-ministro e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros finlandês, Alexander Stubb, adiantou esta quinta-feira na sua conta pessoal do Twitter que as duas nações nórdicas confirmaram essa mesma intenção “nas próximas semanas”.

In the beginning of the war I said that Putin’s aggression will drive Finland and Sweden to apply for @NATO membership. I said it was not a matter of days or weeks, but months. Time to revise: Finland will apply within weeks, latest May. Sweden to follow, or at the same time.

— Alexander Stubb (@alexstubb) April 7, 2022