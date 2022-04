Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Meghan Markle vai ter um podcast no Spotify com o nome “Archetypes” e a Archewell Audio, o braço da organização dos duques de Sussex onde se incluem os conteúdos audio, entregou um pedido para tornar a palavra numa marca registada, noticia a Newsweek. No entanto, Meghan já está a ser alvo de críticas por querer registar um termo que terá aparecido na língua inglesa há cerca de 470 anos.

A polémica está no facto de “archetypes” (“arquétipos”, em português) ser uma palavra, mais do que propriamente um título e poder já estar a ser utilizada em diferentes circunstâncias, como escreve o Daily Mail — Meghan poderá ter de enfrentar empresas que já a utilizem, nomeadamente a marca de produtos de cuidados de pele Archetypes.

Conta a Newsweek que, caso a empresa dos duques de Sussex consiga a patente da palavra, esta estará protegida de uso em serviços de entretenimento, como por exemplo podcasts, séries de audio ou visuais online, conteúdos de streaming e atuações ao vivo. A revista falou com especialistas na área das marcas registadas que confirmaram ser este o caminho indicado para proteger e defender aquilo em que se pretende investir. Contudo, é possível que o pedido não tenha resposta positiva, caso haja já marcas semelhantes.

O novo podcast da duquesa foi anunciado a 24 de março com estreia no próximo verão e com o nome “Archetypes” — o pedido de patente surgiu dois dias depois.

A Archewell, a organização fundada pelos duques e com base no nome do seu primeiro filho (Archie), conta com várias ramificações dedicadas a diferentes temas, uma deles, a Archewell Audio, é onde podemos encontrar os projetos de produções audio, como os que ligam o casal ao Spotify. A revista teve conhecimento através da base de dados da United States Patent and Trademark Office (o Gabinete de patentes e marcas registadas dos Estado Unidos) e acrescenta que se sublinha a “séria intenção” de construir “um podcast líder de mercado”.

O programa terá a duquesa como anfitriã e irá investigar os rótulos e estereótipos que “tentam travar as mulheres”, explica a Harper’s Bazaar num artigo escrito por Omid Scobie, um dos biógrafos dos duques de Sussex e co-autor do livro “Finding freedom”. Meghan estará à conversa com várias pessoas, como historiadores, especialistas e diferentes mulheres, sobre ideias feitas e a influência que estas podem ter.

O contrato entre a Archewell Audio e o Spotify foi anunciado em dezembro de 2020 e terá rendido aos duques cerca de 21 milhões de euros, lembra o Daily Mail, mas, por enquanto, conta apenas com três conteúdos: uma breve apresentação da Archwell Audio na plataforma, um programa especial de Natal 2020 com cerca e meia hora de duração e a participação de celebridades amigas do casal e a apresentação do novo podcast de Meghan. A série “Archetypes” será a primeira desta parceria.