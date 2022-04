O treinador do Santa Clara, Mário Silva, disse este sábado que a equipa quer vencer o Estoril no jogo da 29.ª jornada para atingir o “objetivo” da “manutenção” na I Liga de futebol o “quanto antes”.

Em conferência de imprensa, realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, o técnico afirmou que formação açoriana tem o “objetivo de conquistar os três pontos” diante do Estoril para ficar “mais tranquila” na tabela classificativa, antevendo um “jogo difícil”.

“Quando as coisas correm bem, as expectativas ficam ainda maiores e é importante ressalvar isso: o único e exclusivo objetivo que temos neste momento é garantir a manutenção. É para isso que trabalhamos. Foi para esse objetivo que me chamaram cá. O quando antes, melhor”, declarou.

Evocando alguns “comentários sobre lugares europeus”, Mário Silva reiterou que o plantel “trabalha diariamente” para garantir o “objetivo da manutenção”.

O treinador elogiou o próximo adversário, que fez uma primeira volta do campeonato “fantástica” e que chega ao encontro nos Açores “numa forma confortável”.

“É uma equipa que gosta de ter bola e que joga bem, seja em casa, seja fora. Tem argumentos individuais e coletivos para criar dificuldades contra qualquer equipa que defronta e de certeza absoluta vai querer controlar o jogo, tal como nós também vamos querer”, apontou.

Quanto às ausências para o próximo encontro, Mário Silva avançou que Costinha está “lesionado” e que Lincoln está “algo limitado”.

“O Rafael Ramos, como é público e vocês sabem, à semelhança do Cryzan, já não pode ser opção”, acrescentou.

Apesar de ainda não ter sido comunicado oficialmente pelo Santa Clara, têm sido publicadas várias notícias que dão conta das saídas de Ramos e de Cryzan, tendo este último, inclusive, deixando uma mensagem nas redes sociais a anunciar a saída do clube açoriano.

Já sobre Morita, que está a ser alvo de um procedimento disciplinar por ter concedido uma entrevista sem autorização, o treinador não revelou se o japonês vai ser opção para o encontro de domingo.

“O Morita é mais um jogador do plantel que está disponível para ser ou não ser opção. Isso depois dependerá da nossa decisão como é lógico”, afirmou, numa altura em que tem sido noticiado o interesse do Sporting no jogador.

E acrescentou: “É normal que no Santa Clara exista, por parte de outros clubes, interesse em jogadores. Cabe, como é lógico, à administração decidir e tomar decisões em relação à saída ou não de jogadores. Eu, enquanto treinador, dentro da disponibilidade, tenho é de fazer o meu melhor.”

Mário Silva reconheceu que a equipa se pode se “ressentir” perante a ausência de “assíduos titulares”, mas afirmou que o grupo “está preparado” para a situação.

“Quando sai um jogador podemos colocar outro, porque o plantel tem qualidade para isso. Agora, é lógico que não queremos perder ninguém. Eu nunca escondi isso desde o início”, vincou, insistindo que o grupo está “forte e unido”.

Santa Clara, 10º. classificado, com 31 pontos, recebe o Estoril, sétimo, com 34, no próximo domingo, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, num jogo da 29.ª jornada que vai ter a arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Lisboa.