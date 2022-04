Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O grupo de “hackers” Anonymous anunciou mais um ataque à Rússia, desta vez focado em particular no Ministério da Cultura. “Mais de 700GB de dados governamentais russos foram libertados. Estes dados incluem mais de 200 mil emails do Ministério da Cultura da Federação Russa”, escreveram os piratas informáticos no Twitter.

BREAKING: Over 700GB of Russian government data leaked. This data includes more than 200,000 emails from the Ministry of Culture of the Russian Federation. — Anonymous (@LatestAnonPress) April 11, 2022

De acordo com a plataforma DDoSecrets — semelhante à WikiLeaks e usada para divulgar esta informação — , os dados foram roubados da administração municipal da cidade russa de Blagoveshchensk (150GB) e do gabinete do governador da região de Tver (116GB). Os restantes 446GB — que consistem essencialmente em emails — são do Ministério da Cultura.

O portal Cybernews diz que os emails roubados do Ministério têm “provavelmente informação sensível”, já que, de acordo com a própria DDoSecrets, esta é a entidade responsável pelas censura e políticas públicas sobre arte, cinema, arquivos, património e direitos de autor.

De Blagoveshchensk foram roubados 230 mil emails, e do gabinete do governador de Tver foram 130 mil, de acordo com a DDoSecrets. O governador em causa, Igor Rudenya, é membro do partido Rússia Unida, fundado por Vladimir Putin, e está no cargo desde 2016.

Esta não foi a primeira vez que o grupo Anonymous atacou instituições russas. Recentemente divulgou mais de 430 mil emails das empresas Petrovsky Fort, Aerogas, e Forest. Em particular da Aerogas foram roubados 100 mil emails — a empresa de engenharia especializada em gás e petróleo tem como clientes a Rosneft, uma das maiores petrolíferas do mundo, e outras companhias do setor como a Novatek, Volgagaz e Purneft.

O Anonymous também já publicou, em março, 28 gigabytes de documentos que obteve depois de penetrar no sistema de segurança informático do Banco Central da Rússia, e reivindicou o ataque cibernético aos principais canais de televisão russos, transmitindo imagens não editadas da guerra na Ucrânia.