A PSP deteve este sábado dois homens russos, de acordo com declarações da PSP no local registadas pela CNN, que tentaram assaltar uma ourivesaria no centro de Aveiro. Neste contexto, fizeram refém a funcionária, adiantou à Lusa fonte policial.

Segundo a fonte, por volta das 16:00, os suspeitos entraram na ourivesaria Crisálida para a assaltar, acabando por fazer refém a funcionária. O agente da PSP que falou à CNN disse que os assaltantes mantiveram a funcionária dentro da loja, mas que não estariam armados.

Depois de ter recebido o alerta, a PSP de Aveiro cortou a avenida onde se localiza a ourivesaria, montou um perímetro de segurança e ativou meios especializados, dado tratar-se de um sequestro, referiu.

Cerca de uma hora depois, e fruto de um “diálogo” entre agentes policiais no local e assaltantes, estes decidiram libertar a refém.

Posteriormente, entregaram-se, sendo imediatamente detidos no local pela PSP.

Os homens deverão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) no domingo.