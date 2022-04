Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A goleada no dérbi de Manchester, a eliminação da Champions em casa com o Atl. Madrid, uma série de uma vitória em sete encontros com três derrotas pelo meio, os lugares de acesso à Liga dos Campeões mais longe, até uma posição na Europa na próxima temporada em risco. Sempre que se pensa que a época do United não pode ser pior, há sempre mais um jogo a transformar essa ideia numa falácia e os exemplos paradigmáticos surgiram depois do afastamento da Liga milionária, com um empate caseiro com o Leicester e uma derrota em Liverpool frente ao Everton. O barril de pólvora que já existia no balneário da equipa transformou-se quase num detonador automático de problemas sem que mexesse com a perceção de Ralf Rangnick.

“Não, não me arrependo em absoluto. Faria tudo outra vez. Como treinador tens sempre de te perguntar o que podias ter feito melhor mas não me arrependo de nada. Todos sabemos que não é uma equipa fácil, que a situação não foi fácil, ou então eu não estaria sentado aqui. Nos últimos meses mostrámos que elevámos o nosso nível mas não da forma regular que desejava. Essa é a razão pela qual não estou contente com o que conseguimos até agora”, comentou o técnico alemão que substituiu de forma interina até ao final da época Ole Gunnar Solskjaer, despedido em novembro. E nem mesmo o mais do que provável nome para assumir o clube na próxima temporada, o neerlandês Erik ten Hag, veio esvaziar a pressão dos resultados.

Aliás, na verdade, o técnico ainda está no Ajax e as “polémicas” já começaram a Old Trafford, neste caso em torno da entrevista que teve com dirigentes dos red devils e a reunião com vários elementos da estrutura. Em resumo, em conversas onde parecia ser ten Hag a entrevistar o clube e não o contrário, como revelaram as fontes contactadas pela imprensa inglesa a esse propósito, o neerlandês terá arrasado o departamento de prospeção e recrutamento, criticou a estrutura do futebol e informou também que não deverá contar com Cristiano Ronaldo na próxima época, por não encaixar na ideia de jogo que pretende implementar.

Expectations for Erik ten Hag's Manchester United: ???? Defenders aggressive in possession

???? Rotating players to drag opponents out of shape

???? A structure that suits Van de Beek

???? High line

???? Counter-pressing

???? Inverted wingers#MUFC ✍️@Zonal_Markinghttps://t.co/NwHApfuaQL pic.twitter.com/IiP0yO5Tsb — The Athletic (@TheAthletic) April 12, 2022

Mas a semana que começara com o episódio do telemóvel partido por Ronaldo a um adepto que promete dar ainda muitas mais notícias apesar do pedido de desculpas por parte do jogador teve mais episódios daquele que é quase um folhetim de semana a semana sobre nova temporada para esquecer em Old Trafford. Logo à cabeça, a alegada proposta de renovação a Paul Pogba, que passaria a ser o mais bem pago no plantel e que não terá caído bem no balneário. Depois, o anúncio por parte de Matic de que vai deixar o clube no final da época, curiosamente numa altura em que ganhou mais minutos na equipa. Na antecâmara da receção ao Norwich, uma manifestação de adeptos à porta da academia com cartazes onde consideravam os jogadores inaptos de servirem o clube e pediam também a saída da família Glazer do Manchester United.

“Compreendo a desilusão dos adeptos face à nossa classificação e à exibição frente ao Everton mas acredito que os nossos são dos melhores, se não os melhores, em Inglaterra e, desde que protestem de forma pacífica e apoiem a equipa no estádio, têm todo o direito de expressar a opinião deles”, salientara Rangnick. Também por isso, a receção ao último classificado da Premier League comportava uma obrigatoriedade de regresso aos triunfos. E se nesse último período de sete jogos o único triunfo tinha sido frente ao Tottenham por 3-2 com hat-trick de Ronaldo, agora o português repetiu a dose, chegando pela 16.ª época consecutiva aos 20 ou mais golos oficiais e oferecendo mais três pontos à equipa com um livre direto (58.º) que apagou o apagão depois do 2-0 e levou a que Rio Ferdinand voltasse a ironizar com o facto de “ser um problema”.

Cristiano Ronaldo has now scored 20+ club goals in each of the last 16 seasons: ⚽23

⚽42

⚽26

⚽33

⚽53

⚽60

⚽55

⚽51

⚽61

⚽51

⚽42

⚽44

⚽28

⚽37

⚽36

⚽20 ???? pic.twitter.com/G5fGPehrMh — William Hill (@WilliamHill) April 16, 2022

Cristiano Ronaldo scored the 60th hat-trick of his career. Cristiano Ronaldo is the oldest player in Premier League history to score 15 goals. Cristiano Ronaldo is Man United's highest scoring number 7 since Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/nSQaymtn1m — FootballFunnys (@FootballFunnnys) April 16, 2022

60 – Cristiano Ronaldo has scored the 60th hat-trick of his professional career for club and country (50th at club level), with today’s direct free-kick goal the 58th of his career. Phenom. pic.twitter.com/qr40Yr7jXi — OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2022

Com um meio-campo reformulado que colocou Pogba como pivô defensivo com Lingaard e Bruno Fernandes mais à frente no apoio a Jadon Sancho, Elanga e Ronaldo, o Manchester United entrou para decidir cedo o encontro mas ainda passou pelo calafrio do costume, com Pukki a ser lançado por Rashica mas a não superar David De Gea quando estava isolado (3′). A organização defensiva voltava a revelar-se o principal calcanhar de Aquiles dos red devils mas também o Norwich, segunda pior defesa da Premier League, “oferece” muitas vezes a sorte ao adversário e foi isso que voltou a acontecer ainda nos dez minutos iniciais, com Ronaldo a arriscar a meia distância para defesa de Tim Krul (6′) antes de Elanga pressionar alto, conseguir roubar a bola a Gibson e assistir para o português fazer isolado na área o golo inaugural do encontro (7′).

A vantagem conseguiu serenar o jogo dos visitados mas nem por isso conseguiu empolgar o suficiente a equipa para chegar a um avanço mais confortável, sendo que até à meia hora houve apenas outro remate com perigo de Lingaard que saiu ao lado. Com isso, as atenções viravam-se ainda mais para os muitos adeptos do Manchester United que entravam de forma tardia em Old Trafford depois de terem estado numa manifestação anti-Glazer perto do recinto que juntou milhares de pessoas. Seria o mesmo Lingaard a voltar a criar perigo após assistência de Dalot, obrigando Krul a defender para canto antes de Alex Telles correr até ao lado direito do ataque, bater de pé esquerdo e ver Ronaldo desviar de cabeça para o 2-0 (32′). No entanto, e em cima do intervalo, os visitantes conseguiram ainda reduzir por Kieran Dowell, a desviar de cabeça ao segundo poste depois de uma jogada de Pukki pela esquerda com todo o espaço possível (45+1′).

✅ The march to Old Trafford is now underway! #MUFC pic.twitter.com/nD5tFJu6Hu — UtdPlug (@UtdPlug) April 16, 2022

Cristiano Ronaldo's first half by numbers vs Norwich: 100% pass accuracy (18/18)

100% final third pass accuracy (5/5)

75% shot accuracy (3/4)

22 total touches

2 goals scored

1 chance created Taking his PL tally to 14 for the season. ???????????? pic.twitter.com/bpPQW1N1nN — Statman Dave (@StatmanDave) April 16, 2022

A reentrada em campo do Manchester United mostrava uma equipa que parecia não ter acusado esse golo em cima do descanso, com Ronaldo a ameaçar na área com um remate ao lado e com Lingaard a atirar de meia distância para boa defesa de Tim Krul, mas seria mesmo o Norwich a chegar ao empate em mais um lance que deixou à vista todas as fragilidades defensivas dos red devils, com Pukki a ser lançado nas costas de Maguire para fazer o 2-2 isolado na área (52′). E a “mossa” deixada pelos visitantes poderia não ter ficado por aí, com Rashica a obrigar David de Gea a uma grande defesa para canto que evitou a reviravolta (56′).

Na sequência de mais um canto, Ronaldo voltou a ameaçar o golo mas o Manchester United teria de fazer muito mais para superar um encontro que chegou a parecer estar ganho. Rangnick tentou reforçar o corredor central com a troca de Lingaard por Matic para soltar Pogba nas ações ofensivas, lançou pouco depois Juan Mata e Rashford tentando dar outro peso no critério de construção e na velocidade nas alas, mas a solução viria do mesmo de sempre: na sequência de um livre direto, que há muito não servia para o internacional português festejar, Ronaldo fez o 3-2 e voltou a acalmar em definitivo os ânimos em Old Trafford (76′).

Cristiano Ronaldo's 50 club hat-tricks by calendar year: 2008: ????

2009:

2010: ????????????????

2011: ????????????????????????????????????

2012: ????????????????

2013: ????????????????????????

2014: ????????????????

2015: ????????????????????????????

2016: ????????????????????????

2017: ????????

2018: ????????

2019: ????

2020: ????

2021: ????

2022: ???????? Take a bow. pic.twitter.com/71EJN1whYe — Squawka (@Squawka) April 16, 2022