O fim de semana de Páscoa foi de celebração para muitas famílias e a família real britânica não foi exceção, em ambos os lados do Canal da Mancha brindando os fãs com notícias e imagens. Do lado do continente, o regresso do casal sensação Meghan e Harry à Europa e em grande para a inauguração dos Invictus Games nos Países Baixos. Pelo Reino Unido, a família real seguiu a tradição e reuniu-se para assistir à missa de domingo de Páscoa. Apesar da ausência da rainha Isabel II, assim como do príncipe Carlos e da duquesa Camilla, as gerações mais jovens assumiram o protagonismo.

O facto dos duques de Sussex viajarem até à Europa já estava a ser notícia por si só na semana passada, uma vez que é a primeira vez que regressam juntos ao velho continente desde o Megxit. Contudo a inauguração dos Invictus Games, que nesta edição se realizam nos Países Baixos, foi apenas o ponto de partida para uns dias muito preenchidos.

Esta 5ª edição dos Jogos está a acontecer na cidade de Haia. Foi por lá que na sexta-feira passada decorreu um evento prévio à inauguração do evento, no estádio de Zuiderpark, onde foram recebidos como verdadeiras estrelas, com muito entusiasmo por parte do público.

No sábado, os eventos começaram de manhã no estádio e os duques chegaram rodeados por cinco seguranças, entre eles um ex guarda-costas do Presidente norte-americano Barack Obama, conta o Daily Mail. A cerimónia de inauguração dos Invictus Games 2020 aconteceu mais tarde nesse dia. Num palco montado no estádio cheio de atletas, Meghan Markle tomou o microfone para discursar e apresentar o príncipe Harry com “grande honra”, dizendo que “não podia amá-lo ou respeitá-lo mais” porque ele é também um veterano. “Ele é o fundador dos Invictus Games e o pai dos nossos dois pequenos, Archie e Lili, por favor recebam o meu incrível marido, o príncipe Harry, o duque de Sussex”, continuou. Harry subiu ao palco e agradeceu: “obrigada meu amor”. O público aplaudiu-o de pé e o príncipe deu o tiro de partida desta aguardada edição do evento, que estava em espera há dois anos, por causa da pandemia.

Quanto ao guarda-roupa de Markle, permanente motivo de interesse, e a duquesa foi fiel ao seu estilo que apostou na elegância da simplicidade. Para a sua primeira aparição em público escolheu um fato branco Valentino que, segundo a Vanity Fair, pertence à coleção primavera/verão 2022 da marca italiana. A revista acrescenta ainda que Meghan usou um relógio Tank da Cartier, que pertenceu à princesa Diana, assim como os mesmos brincos Cartier do dia do seu casamento e ainda os sapatos que usou na receção oferecida a alguns convidados na noite desse mesmo dia, 19 de maio de 2018, em Windsor. Para a cerimónia de inauguração, a duquesa usou um conjunto de body drapeado Khaite com umas calças pretas. No dia seguinte apostou num look descontraído, porém não menos luxuoso, com um casaco em tweed da marca Celine, uns jeans e umas sabrinas clássicas bicolores Chanel.

O casal viajou sem os seus filhos e Meghan confessou, num pequeno grupo de leitura em que se juntou a 12 crianças, que estava com muitas saudades. Por seu lado, Harry, disse a jovens jornalistas, com apenas 11 e 12 anos, que o que o move é “tornar o mundo num local melhor” para os seus filhos e acrescentou que as pessoas “não deviam trazer crianças ao mundo a não ser que estejam dispostas a melhorá-lo para elas. Não podemos roubar o vosso futuro.”, relata o Daily Mail.

No Reino Unido, a tradição cumpriu-se e a família real reuniu-se na Capela de S. Jorge no Castelo de Windsor para assistir à missa de Páscoa. Os duques de Cambridge encabeçaram o cortejo da família e estiveram acompanhados pelos dois filhos mais velhos, os príncipes George e Charlotte. A eles juntaram-se os primos, a princesa Eugenie de York, Peter Philips, com as suas duas filhas, e Zara Tindall acompanhada pelo marido e por uma das filhas, assim como os tios, os duques de Wessex, com os dois filhos.

A rainha Isabel II não esteve presente e o príncipe Carlos e Camilla foram outros. O casal já tinha substituído a monarca no Royal Maundy Service, um serviço de Páscoa que aconteceu na quinta-feira Santa e também teve lugar na Capela de S. Jorge no Castelo de Windsor.

A duquesa de Cambridge também chama sobre si todas as atenções em cada aparição. Desta vez Kate optou por reciclar peças já usadas, combinando um casaco azul claro de Emilia Wickstead com um toucado de Jane Taylor.

Os Invictus Games são uma competição desportiva fundada em 2014 pelo príncipe Harry para pessoal das forças armadas, veteranos e feridos de guerra. Ambos os duques agradeceram aos Países Baixos por receberem este evento e na cerimónia de inauguração também esteve presente o primeiro-ministro Mark Rutte. Na semana passada ficou a saber-se que os duques teriam o estatuto de Very Very Important People (VVIP, Pessoas Muito Muito Importante), com segurança máxima.

Já na sexta-feira passada foi notícia que, a caminho dos Países Baixos, os duques fizeram um pequeno desvio até ao Reino Unido, para visitarem a rainha Isabel II e o príncipe Carlos.