O recluso que, na semana passada, se entregou voluntariamente para cumprir pena na prisão de Coimbra, tendo sido recusado por falta de documentação, já foi admitido numa cadeia, noticia o Jornal de Notícias.

Luís Silva entregou-se na segunda-feira na prisão de Alcoentre, na Azambuja, para cumprir a pena de três anos e desta vez já tinha consigo um despacho do Tribunal de Execução de Penas de Lisboa. O documento critica a recusa da prisão de Coimbra, com a juíza Ana Paula Conceição a defender que mesmo sem documentação, a cadeia “deveria ter diligenciado junto das autoridades policiais pela identificação e detenção” do condenado.

Na semana passada, o jornal tinha escrito que o recluso fugiu depois de cumprir grande parte da pena de 12 anos a que foi condenado e quando beneficiava de saídas precárias (nos últimos meses esteve a trabalhar nas obras em Espanha e França). Na segunda-feira da semana passada, decidiu entregar-se, mas a cadeia de Coimbra recusou-o argumentando falta de documentos.

Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), sem essa documentação, nem a sua identificação ou um documento que verificasse a legalidade da apresentação na cadeia, não poderia ser admitido. O recluso foi condenado a várias penas por crimes como roubo, ofensas à integridade física ou tráfico de droga.