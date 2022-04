Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro admitiu que José Sócrates enganou o PS ao dizer que a mãe seria herdeira de uma fortuna da família, justificando assim os seus gastos. Esta consideração surge numa atualização da biografia de Mário Soares, do jornalista Joaquim Vieira, publicada esta quinta-feira com a revista Sábado. No livro, citado pelo Correio da Manhã, António Costa diz que Sócrates evitava “ter conversas cara a cara” com ele.

“Depois do que vi já, entretanto, e que o próprio Sócrates não desmente, concluo que ele, de facto, aldrabou-nos“, terá admitido António Costa, em referência ao Partido Socialista.

As declarações de Costa foram dadas ao jornalista Joaquim Vieira em julho de 2021 (a propósito da biografia de Soares) numa conversa sobre a alegada herança que a mãe de Sócrates herdou do pai. Esta é a primeira vez que o primeiro-ministro fala, de forma tão direta, sobre a sua relação com José Sócrates.

No livro, é possível conhecer um episódio em que Costa e Sócrates se encontraram, tendo Mário Soares participado na reunião para mediar a conversa, a pedido de Sócrates. Este encontro aconteceu em 2014, quando o antigo primeiro-ministro estava detido na cadeia de Évora. “Eu ia lá para falar com o José Sócrates pessoalmente e ouvir da boca dele o que tinha para me dizer, mas não consegui estar sozinho com ele. Aliás, nem falei com ele, praticamente (…) O Soares fez ali um comício contra a ‘injustiça’ e ‘a canalhice que isto é’, e o outro acrescentava que sim, que era tudo uma ‘canalhice’ e não sei quê”, terá dito António Costa.

E acrescentou: “O Soares não estava para ir naquele dia. Portanto, o Sócrates mandou-o ir: em primeiro lugar, porque nunca quis ter uma conversa cara a cara comigo e, em segundo lugar, porque me quis condicionar através do Soares. O que, aliás, só agravou mais as minhas suspeitas sobre a coisa toda“.