O Presidente da República promulgou de imediato o fim das máscaras (só se mantêm em duas situações específicas) e a medida deverá entrar em vigor já este sábado. Fica ainda a faltar a publicação que, se acontecer já amanhã em Diário da República, determinará que a medida entrará em vigor no dia seguinte. Isto significa que este fim de semana já será livre de máscaras dentro de espaços fechados, bem como a sessão solene do 25 de abril na Assembleia da República e, claro, as aulas nas escolas logo depois do feriado.

A medida foi tomada esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, pelo Governo, e o decreto chegou imediatamente ao Palácio de Belém, com o Presidente da República a dar-lhe luz verde de imediato. “O Presidente da República promulgou o diploma do Governo, recebido esta tarde, que procede à alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19, reduzindo designadamente a obrigatoriedade do uso de máscaras”, consta no site da Presidência da República.

Esta tarde, a ministra da Saúde anunciou estarem “reunidas as condições para a não obrigatoriedade do uso de máscaras”, anotando que se mantêm apenas para “locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis” (lares e estabelecimentos de saúde, por exemplo) e locais com “elevada intensidade de utilização e de difícil de arejamento” — transportes públicos coletivos, mas “salas de aulas não”.

Questionada concretamente sobre a situação das escolas, a ministra repete que apenas são recomendadas nestas duas situações concretas. Se a medida entrar mesmo em vigor neste fim de semana, na próxima terça-feira, depois do feriado do 25 de abril, os alunos acima dos dez anos de idade já não terão de usar máscaras nas escolas, nem os professores.