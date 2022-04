Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No top 10 das “melhores cidades do mundo” de acordo com a ciência, elaborado pelo Telegrah Travel, Lisboa figura no quarto lugar. Antes dela, o trio maravilha: Barcelona está em primeiro lugar, seguida de Sydney e Cidade do Cabo. Para o ranking, a publicação britânica admite ter feito um “estudo abrangente”, analisando uma série de dados diferenciados.

Numa primeira fase a equipa escolheu as 50 cidades que conseguiriam, entre si, disputar o primeiro lugar. Depois de delineada a short list, foi aplicada uma metodologia que teve em conta várias categorias: do sentido prático das cidades à sua riqueza cultural e histórica, mas também questões como luxo e segurança.

????️We have crunched the data and the results are in. Following a research study conducted by Telegraph Travel, we can reveal the best city on Earth ???? — The Telegraph (@Telegraph) April 28, 2022

O número de locais considerados Património Mundial da Unesco, o número de restaurantes com estrelas Michelin per capita ou a distância entre o centro da cidade ao aeroporto mais próximo são exemplos mais concretos do tipo de dados que foram tidos em conta, com a publicação a assegurar que o top 10 foi alcançado através da ciência.

De um total de 810 pontos possíveis, a cidade mais bem classificada, Barcelona, acumulou 588 pontos, mais 32 pontos do que o destino que aparece segundo lugar e 274 pontos acima da cidade com a classificação mais baixa — Florença, em Itália. Veneza, Los Angeles, Dubai, Londres e Vancouver ajudam a completar o itinerário daquelas que foram consideradas as melhores cidades do planeta.

Sobre a capital portuguesa, a publicação destaca que ficou entre as três primeiras do estudo tendo em conta a inclusão LGBT+ e foi classificada como o segundo destino europeu mais ensolarado, depois de Sevilha — Lisboa soma 2.806 horas por ano. E considerando os 13 restaurantes com estrela Michelin, um número não se compara com os 203 de Tóquio, o valor é bastante significativo quando é tida em conta a população urbana da cidade — isso significa que há um restaurante estrelado para cada 38.000 pessoas.