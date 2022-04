Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O 35.º da história, o 4.º em dez anos, a reconquista depois da época passada: o Real Madrid venceu o Espanyol no Santiago Bernabéu, este sábado, e sagrou-se campeão espanhol. Os merengues só precisavam de carimbar um ponto para garantir que ficavam à frente de Sevilha e Barcelona e confirmaram a conquista do título quando ainda existem quatro jornadas por disputar.

Carlo Ancelotti, a título pessoal, tornou-se o primeiro treinador de sempre a ganhar as cinco principais ligas europeias. Depois de vencer a Serie A com o AC Milan, a Premier League com o Chelsea, a Ligue 1 com o PSG e a Bundesliga com o Bayern Munique, o técnico italiano não deixou fugir a La Liga com o Real Madrid e sublinhou a ideia de que é um dos grandes nomes das últimas décadas do futebol europeu. Nem que seja pela elegância que nunca deixa em casa — e que voltou a demonstrar na antevisão da partida deste sábado.

“Sabemos que estamos muito perto de conquistar o título e temos de ir buscar o ponto que falta nestes jogos, porque a liga ainda não acabou. Queremos resolver o assunto. Os jogadores estão conscientes daquilo que temos pela frente. Ninguém esperava chegar a este momento do Campeonato com esta vantagem, o que significa que temos feito coisas boas até agora. Estamos unicamente focados no jogo com o Espanyol desde que acabou o jogo com o Manchester City. Temos um match point, tal como os grandes tenistas, e temos de o conquistar. Somos uma grande equipa e, quando temos de dar um murro na mesa, não hesitamos. Falta-nos um ponto e continuamos a preparar-nos para o jogo da melhor forma para procurar vencer”, atirou Ancelotti.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, no Santiago Bernabéu e a meio da eliminatória das meias-finais da Liga dos Campeões contra o Manchester City — e ainda na ressaca de um jogo extraordinário no Etihad, na primeira mão, que acabou com vantagem dos ingleses –, o treinador italiano dava descanso a Benzema, Vinícius, Kroos e Carvajal. Camavinga, Ceballos, Rodrygo e Mariano eram todos titulares e Jesús Vallejo aparecia adaptado a central face às ausências de Alaba, Éder Militão e Nacho. Do outro lado, no ataque do Espanyol, estava Raúl de Tomás, o avançado ex-Benfica que nos últimos dias tem sido associado a uma transferência para o Real Madrid.

Com os adeptos a acumularem-se junto ao estádio logo desde as primeiras horas da manhã, nos preparativos da festa e das celebrações da reconquista do título, o Real Madrid mostrou que não queria mesmo adiar a inevitabilidade. Ainda na primeira parte, Rodrygo fez dois golos (33′ e 43′) e tornou-se a figura maior do dia especial dos merengues; na segunda, Asensio aumentou a vantagem (55′) e Benzema (81′), que entretanto tinha entrado, fechou as contas. Kroos, Isco, Vinícius e Mario Gila também entraram para participar no jogo do título e o Real Madrid fez mais do que aquilo que era necessário para, a quase um mês do final do campeonato, voltar a deixar o Santiago Bernabéu a sorrir.