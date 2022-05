Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Podia ter sido uma espécie de aperitivo para mais um clássico, confirmou-se que era mesmo uma entrada para o sexto clássico da temporada. Sporting e FC Porto terminaram a segunda fase do Campeonato com um encontro apenas para cumprir o calendário, tendo em conta as posições já definidas para o playoff final, mas o mesmo serviu para mostrar parte do que poderia fazer a diferença nas meias-finais da Taça de Portugal, em Albufeira. E as partidas anteriores deixavam tudo em aberto em relação a favoritos.

Por um lado, o FC Porto mostrou-se sempre mais forte nos jogos iniciais entre ambos no Campeonato, ganhando duas vezes no Pavilhão João Rocha e mais uma no Dragão Arena. Por outro, o Sporting, que no último fim de semana quebrou a invencibilidade do rival em casa com um triunfo por um ponto, foi melhor no único encontro desta época a eliminar, a contar para as meias-finais da Taça Hugo dos Santos. Ainda assim, este era sobretudo um duelo entre dois dos melhores jogadores do Campeonato português.

Num dos jogos mais equilibrados dos quartos da Taça de Portugal, o Sporting voltou a contar com o melhor Travante Williams para bater o Imortal por 83-75, vendo o base/extremo norte-americano terminar com 26 pontos e ser mais uma vez o MVP que garantiu a vantagem verde e branca. A seguir, numa partida com muito menos história do que se pensava na teoria, o FC Porto “atropelou” a Oliveirense por 87-60 com um parcial de 33-15 no último período, não necessitando de dar tanto tempo a Max Landis que mesmo assim terminou como melhor marcador dos dragões (19 pontos). As decisões estavam nas mãos deles.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na reedição da final da Taça de Portugal de 2019/20, ganha na altura pelo Sporting que desde que voltou a ter equipa de seniores masculinos de basquetebol conquistou por duas vezes a competição, os leões foram de novo mais fortes, conseguindo bater os azuis e brancos por 66-58 e conseguindo apenas pela segunda vez na sua história chegar a três decisões consecutivas da prova, esperando agora pelo adversário que irá sair da outra meia-final entre o Benfica, que ganhou a segunda fase da Liga, e o V. Guimarães.

Em atualização