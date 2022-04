Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de um clássico, outro clássico. No fecho da segunda fase da Liga de basquetebol, que tinha todas as grandes decisões praticamente resolvidas a não ser os três últimos lugares no playoff disputados no grupo B tendo em vista sexto, sétimo e oitavo lugares, o FC Porto recebia o Sporting após ter quebrado a série de vitórias consecutivas do Benfica num encontro que era sobretudo uma preparação para aquilo que poderá ser a fase decisiva do Campeonato e o provável cruzamento entre ambos nas meias-finais. No entanto, de um lado e de outro, havia outros objetivos a ter em conta em mais um duelo no Dragão Arena.

“Eles são muito agressivos, não só na defesa mas também no ataque. Quando jogamos contra equipas assim, temos de ser espertos e inteligentes na forma como gerimos o jogo. É uma questão de estarmos bem ligados e focados no nosso trabalho. Vai ser um jogo difícil, é sempre assim quando jogamos contra eles. É uma batalha pois eles têm um plantel muito talentoso e são bem treinados. É sempre uma batalha quando jogamos contra o Sporting. Temos de ter atenção a toda a equipa e não apenas a este ou aquele jogador”, comentara Brad Tinsley, base norte-americano dos azuis e brancos que tinha em mente esse registo só de vitórias em casa na presente temporada que pretendia prolongar no clássico.

“Temos de superar a boa qualidade defensiva que o adversário tem apresentado nos últimos jogos, ser pacientes no ataque, fazer uma boa seleção dos lançamentos e depois sermos competentes numa área do jogo em que somos bons, que é a defender. Se conseguirmos equilibrar estas duas coisas penso que vamos competir bem e ganhar. Vamos entrar para ganhar, apesar de sabermos que este jogo não vai acrescentar nada mais àquilo que é o final da segunda fase do Campeonato. As equipas crescem na adversidade e na superação. Jogar com equipas de valor faz-nos crescer mais e melhor. É o que esperamos e que pretendemos desta partida”, destacara António Paulo, adjunto dos leões que atravessaram o pior momento da época nesta segunda fase com quatro derrotas seguidas antes do triunfo no fim com a Oliveirense.

Era neste contexto que chegava o quinto clássico da temporada entre os dois finalistas da última edição, com três vitórias do FC Porto na Liga (duas no Pavilhão João Rocha, a última na segunda fase por 76-66) e um triunfo para o Sporting nas meias-finais da Taça Hugo dos Santos. E foram os leões a levar a melhor, quebrando a invencibilidade dos azuis e brancos no Dragão com um triunfo por 71-70 só decidido no final de um clássico onde o regressado Travante Williams travou um grande duelo com Max Landis.

