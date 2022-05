A polícia de Berlim está a investigar um alegado ataque, com recurso a um objeto incendiário, contra um prédio residencial, onde a agência de notícias russa Ria Nowosti tem um escritório, foi anunciado.

Segundo as autoridades, o objeto, que terá sido atirado por uma janela, foi localizado, esta sexta-feira, no pátio interno do prédio, após a polícia ter recebido uma denúncia.

A agência russa relatou, através da sua conta no Telegram, um alegado ataque contra os seus jornalistas.

A polícia alemã reforçou as medidas de segurança perante o aniversário da capitulação do terceiro Reich, durante a II Guerra Mundial, com algumas ações organizadas por grupos pró-rússia e de direita.

Está assim proibida a exibição de bandeiras russas ou ucranianas em cerca de 15 pontos na capital alemã.

Para estas ações, que decorrem entre domingo e segunda, foram destacados cerca de 6.000 agentes só em Berlim.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, uma ação que foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.