Lewis Hamilton e Sebastian Vettel foram dois dos protagonistas do início do Grande Prémio de F1 de Miami e tudo aconteceu ainda os monolugares não tinham entrado em pista. Os dois campeões do Mundo resolveram demonstrar o seu desagrado perante a decisão da Federação Internacional de Automobilismo de reforçar o controlo ao uso de joalharia ou roupa interior não homologada durante a competição.

A lei foi criada em 2005 mas ganhou novo fôlego antes do Grande Prémio da Austrália: Niels Wittich, diretor de corridas da F1, relembrou aos pilotos que é proibido utilizar peças de joalharia dentro do carro, assim como roupa interior, luvas, meias e balaclavas não homologadas pela federação, por questões de segurança, escreveu a Motorsport.

Esta sexta-feira, Lewis Hamilton parecia disposto a tomar uma posição de força e demonstrou-o na conferência de imprensa habitual: o sete vezes campeão do Mundo surgiu com vários relógios, pulseiras, anéis e correntes e garantiu que iria utilizar os seus piercings de nariz e orelhas durante a corrida de Miami (como de resto afirmou ter utilizado ao longo da sua carreira), mesmo com a hipótese de ser declarado inapto para correr.

????️ "It's almost a step backwards." Lewis Hamilton has responded to the FIA's recent decision to tighten rules on F1 driver's wearing jewellery in their race cars ????pic.twitter.com/tEf9moY52e — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 6, 2022

“Se me impedirem, então que seja. Temos um corredor substituto, portanto estamos preparados para o fim de semana”, disse, citado pela Eurosport. “Há muito para fazer na cidade, de qualquer modo, portanto ficarei bem.”

Aos jornalistas, disse ainda não poder tirar pelo menos dois dos seus piercings e que “nem podia explicar” onde tem um deles.

Também Sebastian Vettel protestou contra a decisão da FIA, tendo sido visto nas boxes da pista de Miami com os boxers por cima do fato — tal e qual um Super-Homem da F1. Perante os jornalistas, o alemão não teve dúvidas em afirmar que considerava que a decisão da FIA tinha como objetivo atingir o colega britânico. “Acho que parece algo direcionado ao Lewis”, afirmou Vettel. “E que nos retira um pouco da liberdade pessoal. Já somos velhos o suficiente para fazer as nossas próprias escolhas tanto fora, como dentro do carro.”

Olha o Vettel de Cueca passandooo pic.twitter.com/6LrXciUYya — Portal Sebastian Vettel ???????????? (@PortalSeb) May 6, 2022

Após uma série de discussões com a FIA, Lewis Hamilton concordou em retirar os seus brincos, ao passo que a federação acedeu ao pedido do piloto para o seu piercing no nariz. Para tal, foi-lhe passada uma declaração médica que lhe permite manter o adorno — difícil de retirar — durante dois grandes prémios.

Assim, o britânico participou nos treinos livres desta sexta-feira, ficando em quarto lugar. George Russel, seu companheiro na Mercedes, ficou em primeiro, seguindo-se Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Pérez (Red Bull).