A polícia de segurança nacional de Hong Kong deteve esta quarta-feira o cardeal Joseph Zen, bispo emérito da região chinesa, a advogada Margaret Ng e o investigador Hui Po-keung. Joseph Zen já foi libertado, mas não é claro se os outros dois detidos continuam sob custódia da polícia ou não.

As autoridades acusam os três ativistas de conspiração com instituições estrangeiros por estarem envolvidos num fundo de apoio humanitário, que entretanto já foi extinto. O Vaticano já se tinha dito “preocupado” com a detenção de Joseph Zen. A Casa Branca também já reagiu ao caso e exigiu a “libertação imediata” do bispo emérito de 90 anos.

No centro do caso está a assistência financeira que o fundo humanitário onde os três eram curadores prestaram aos presos nos protetos pró-democracia há três anos. As despesas de representação legal desses detidos foram cobertos pelo fundo de apoio humanitário — que, apesar de ter sido extinto em setembro, continuou sob investigação da polícia.