O presidente social-democrata de freguesia de Turiz, Victor Ramos, morreu aos 48 anos, esta quinta-feira, num acidente de trabalho em Amares, no distrito de Braga, confirmou a localidade nas redes sociais. “Fomos todos confrontados com a morte súbita e inesperada do nosso querido e amigo Presidente da Junta de Freguesia de Turiz.”

“Turiz perdeu um dos seus, perdeu um homem grande, integro e dialogante, alegre e generoso e, principalmente, sempre disponível para todos”, referiu a autarquia.

Segundo a agência Lusa, o incidente, que ocorreu às 10h58 e que também causou um ferido grave, aconteceu na freguesia de Ferreiros, Prozelo e Besteiros, em Amares.

O JN detalha que Victor Ramos e o ferido grave foram atingidos por uma peça que se desprendeu de uma grua durante uma visita a uma obra. O presidente da junta era proprietário da construtora ARS-António Ramos & Filhos, Lda, daí encontrar-se no local.

O óbito da vítima mortal foi declarado de imediato. Já o ferido grave foi encaminhado para o Hospital de Braga.

No local estiveram 14 homens apoiados por oito veículos.

Artigo atualizado às 16h00