Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os Kalush Orchestra vão leiloar a estatueta da Eurovisão e usar os lucros para ajudar o exército ucraniano, anunciou o líder da banda, Oleh Psiuk, durante uma videochamada com jornalistas, este domingo. O grupo venceu este sábado o festival europeu de música, que decorreu em Turim, em Itália.

“Planeamos leiloar a nossa estatueta e doar todo o dinheiro para um fundo de caridade que ajuda as Forças Armadas e a Ucrânia. Ainda temos de escolher um. Muitas pessoas estão a doar [dinheiro] a partir do estrangeiro e talvez muitas mais gostariam de doar. Na nossa opinião, pode ser algo que as motive. Achamos que vai beneficiar a Ucrânia”, disse o vocalista, de acordo com o site Ukriform.

Os membros do grupo integram atualmente as forças que defendem a Ucrânia da invasão russa. Em entrevista à Rolling Stone, Oleh Psiuk revelou que foi convocado para combater dois dias após os Kalush Orchestra terem sido escolhidos para representarem a Ucrânia na Eurovisão, em Itália. Os músicos tiveram de ter uma autorização especial para puderem sair do país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Durante a mesma conversa, Oleh Psiuk agradeceu o apoio dado ao grupo, que conseguiu ultrapassar os três favoritos, o Reino Unido, Espanha e Suécia, graças ao voto do público. “É um passo muito importante. Estou contente por ter podido transmitir tão boas notícias numa altura em que não há muitas e consigo ver como isso encorajou as pessoas. Estou contente por todo este esforço não ter sido em vão.”