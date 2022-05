Da Kim Kardashian à mãe de Elon Musk. Estas são as quatro capas (irreverentes) da Sports Illustrated Swimsuit

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A socialite Kim Kardashian, a mãe do famoso empresário CEO da Tesla, Maye Musk, a cantora Ciara e a modelo plus size Yumi Nu fazem capa na Sports Illustrated Swimsuit deste ano, a edição de fatos de banho da famosa revista desportiva norte-americana.

As imagens das “revolucionárias” foram captadas em lugares distintos — em Barbados, em Belize, em Montenegro e na República Dominicana — “com modelos tão diferentes nas suas histórias quanto nos locais onde foram fotografados”, sublinha a Sports Illustrated Swimsuit.

Publicada anualmente ano após ano desde 1964 antes do início do verão, nos primórdios, a revista exibia corpos alinhados com os padrões considerados aceites pela sociedade: mulheres jovens, magras e brancas que posavam de biquínis minúsculos em cenários paradisíacos, como descreve o El País.

Com o decorrer dos anos, deu uma reviravolta ao seu próprio conceito e, em 2019, teve a apresentadora, então com 45 anos, Tyra Banks na capa. Em 2021, a atriz e modelo Leyna Bloom quebrou mais uma barreira e tornou-se a primeira transgénero negra a protagonizar a capa.

Agora, desde o cabelo branco de Maye até às curvas de Kim, o editor executivo, MJ Day, reconhece: “A jornada em que estivemos — para quebrar o molde que o mundo nos impõe — pode soar familiar. É certamente familiar para as mulheres que escolhemos para serem as nossas capas: Maye, Ciara, Yumi e Kim”.

As quatro protagonistas são nomes conhecidos da indústria do entretenimento. A socialite Kardashian, entre todas, arrecada o maior número de seguidores no Instagram — cerca de 311 milhões –, rede social onde caraterizou esta conquista como “um sonho e uma honra”, admitindo que foi fotografada em janeiro e mantém segredo desde aí, algo “difícil”.

Há nas páginas da revista uma carta que a celebridade norte-americana, que perdeu 7,3 kg em três semanas para caber no vestido de Marilyn Monroe, enviou à si própria, enquanto jovem Kim, em que a alerta sobre as inseguranças que fazem parte do percurso e dos perigos da fama. “Não quero que tu mudes nada, porque se não cometeres os erros que irás cometer, como aprenderás?“, escreveu.

Por seu turno, Ciara soma 32 milhões de seguidores no Instagram e, lá, assumiu estar “verdadeiramente orgulhosa” por agora fazer parte da “lista de elite de mulheres” que já foram capa da Sports Illustrated Swimsuit.

Já a supermodelo de 74 anos tem 587 mil fãs na mesma rede social.