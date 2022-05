Maye Musk. Supermodelo, estrela do Tik Tok e mãe do homem mais rico do mundo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os cabelos grisalhos e os lábios tingidos pelo batom já fazem parte da imagem de marca daquela que, aos 74 anos, é uma das modelos mais velhas na indústria. A presença alegre e aspiracional no Instagram, Twitter ou Tik Tok funcionam como palcos através dos quais comunica com audiências de milhares. Maye Musk, como o apelido deixa antever, é muito mais do que mãe de Elon Musk, o homem mais rico do mundo que, nunca saindo verdadeiramente do escopo dos média, está por estes dias nas bocas do mundo por ser o novo dono da rede social Twitter — um acordo firmado pela módica quantia de 40 mil milhões de euros.

Maye não precisa do empurrão de nenhum dos três filhos maiores de idade — Elon Musk, Kimbal Musk e Tosca Musk — para fazer capas de revistas ou desfilar nas passerelles. A supermodelo, estatuto alcançado já na terceira idade, é um fenómeno no Tik Tok, participou inclusive num videoclipe da artista Beyoncé, mas é também dietista, especialista em ciências da nutrição, oradora em palestras e ainda escritora — o livro mais recente chama-se “A Woman Makes A Plan, Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty and Success”, já disponível em mais de 100 países.

A nerd da escola e o casamento abusivo

Nasceu no Canadá e com poucos anos de vida a família mudou-se para a África do Sul. Sabe que a chegada foi uma aventura, não que se recorde, mas porque ainda hoje tem fotografias de como alcançou a Cidade do Cabo. Na década de 50, os pais colocaram os pertences e um pequeno avião num navio de carga rumo à cidade; à chegada, o pai de Musk subiu a bordo da aeronave e sobrevoou o país até a família se apaixonar por Pretória, onde acabou por se instalar — os quatro filhos, todos com menos de 7 anos, iam no banco de trás.

Em entrevista ao canal CBS Los Angeles, conta que nos tempos de escola era uma nerd e que não tinha encontros amorosos. Depois de se reinventar como modelo aos 15 anos, tornou-se “boa o suficiente” para namorar com o futuro ex-marido. “Ele só saía com as miúdas mais bonitas”, atira. Não se sentia especialmente atraída por Errol Musk, mas ele era “persistente” e o namoro acabou por desembocar num casamento infeliz.

Maye fala de um ex-marido agressivo que, de certa forma, a isolou de familiares e amigos. Conta inclusive que foi ele quem planeou o casamento, com ela a subir ao altar aos 21 anos: “Pensei ‘o casamento não pode ser assim tão mau’, mas foi.” Vítima de violência doméstica, admite também que Errol lhe batia: “Quando estava casada era-me dito três vezes ao dia que eu era aborrecida, estúpida e feia. E se eu protestasse, era espancada”.

Foi casada durante nove anos e acabou por fugir com os três filhos e, posteriormente, enfrentar os “processos contínuos” do agora ex-marido. Aos 41 anos mudou-se para o Canadá. Sobre os episódios mais negros do passado diz que ficou “em más situações demasiado tempo” por pensar que podia mudar as pessoas ou as suas atitudes.

Maye deixou os filhos seguirem o seu caminho, com eles a pagarem pelos próprios estudos através de empréstimos e/ou bolsas de estudo. “Mesmo os meus dois mestrados nas ciências da nutrição… eu não os fiz porque tinha dinheiro, mas consegui bolsas de estudo para fazer trabalho de investigação que a faculdade de medicina queria que eu fizesse.” A par das dificuldades que ficaram lá atrás, hoje fala sobre o sucesso dos filhos com orgulho — e de como fica nervosa antes de cada lançamento espacial de Elon Musk (já antes contou como o filho mostrou sinais de genialidade aos 3 anos).

Ainda assim, o pai esteve presente na vida dos filhos: “Elon foi viver com ele aos 10 anos porque ele tinha duas enciclopédias e depois ganhou um computador”, algo para o qual Maye nunca teria dinheiro. Kimbal, com saudades do irmão, também chegou a viver com pai, coisa que Tuska nunca fez. Diz que os filhos a viram trabalhar muito e que acordava todos os dias determinada: não tinha tempo para se sentir triste com as adversidades da vida.