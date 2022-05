Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Juan Carlos prossegue a primeira viagem a Espanha em quase dois anos. Ao quarto dia que passa na Galiza comentou que a visita ao país natal está a correr “muito bem”. O rei emérito fez estas declarações aos jornalistas pouco antes das 10h30, deste domingo, quando chegou ao Clube Náutico de Sanxenxo, em Pontevedra.

Tal como aconteceu nos últimos dias, Juan Carlos chegou ao local no Volvo cinzento do seu amigo íntimo Pedro Campos e precisou de ajuda para se deslocar, uma vez que caminha com dificuldades e utiliza, por vezes, uma bengala, conta o jornal El Confidencial. Questionado pela imprensa sobre a sua visita a La Zarzuela — residência oficial dos reis de Espanha — esta segunda-feira para se encontrar com o filho, Felipe VI, respondeu: “Eu vou para isso, vou para isso”.

Porém, mais tarde e já depois de ter estado na marina a tomar o pequeno-almoço com a tripulação do seu veleiro El Rogue, voltou a ser questionado sobre a reunião com o filho. Desta vez, à saída do clube náutico, a resposta do rei emérito foi: “pergunta você. Estou aqui, em Sanxenxo”. Não ficou claro se Juan Carlos entendeu a questão e mantêm-se as dúvidas sobre a realização do encontro com Felipe VI, avança o El País.

Juan Carlos também respondeu aos meios de comunicação espanhóis sobre a visita que fez este sábado ao neto Pablo Urdangarin para vê-lo jogar andebol em Pontevedra. “O meu neto… muito bem”, garantiu.

Ainda este domingo à tarde, o rei emérito deverá regressar ao clube náutico para participar na cerimónia de entrega do troféu InterRías, a última prova de preparação para o Mundial da classe 6mR. Será o último dia do torneio de barcos à vela e, possivelmente, o último dia de Juan Carlos em Pontevedra antes de viajar para Madrid para estar com a família real pela primeira vez depois de sair para o seu “exílio dourado” em Abu Dhabi.