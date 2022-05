Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de 800 páginas de guião com as propostas de alteração, mais de sete horas de votação seguidas de uma longa discussão sobre a aceitação de duas propostas do PS e do Livre (que o plenário vai decidir esta terça-feira) e poucas surpresas no primeiro dia de votos na especialidade do Orçamento do Estado para 2022 (OE).

O PS votou contra todas as propostas que pediam aumentos salariais no Estado ou de pensões, tendo tido ao seu lado quase sempre a Iniciativa Liberal. Foram muito poucas as propostas da oposição que passaram e a maioria têm sobretudo um valor simbólico — há várias de formação — na medida em que não comprometem valores significativos de despesa nem receita.

O PAN foi, para já, o partido que mais conseguiu convencer os socialistas — cujo voto é determinante em maioria absoluta — a votar as suas alterações. O Livre também marcou pontos tal como a Iniciativa Liberal. O PSD conseguiu apenas ver aprovada uma proposta. O Chega e os antigos parceiros Bloco e PCP não marcaram nesta primeira ronda de votações.

O dia arrancou com notícias de uma proposta do Livre que teria o acordo do PS — a aplicação da taxa reduzida de IVA a produtos menstruais, que afinal, como foi esclarecido durante o debate da manhã já estava em vigor. A proposta acabou por ser apenas uma clarificação do texto da lei.

O governo aceitou uma proposta do Livre para baixar o IVA dos produtos menstruais para 6%. Mas a taxa já é de 6% há vários anos… @MRMortagua pic.twitter.com/AzPChjeces — Bloco no Parlamento (@GPBloco) May 23, 2022

À tarde, durante as votações, o tema voltou a estar em destaque com duas propostas recusadas pelos socialistas. Uma do PAN (Partido das Pessoas, Animais e Natureza) para a criação de uma licença menstrual para as mulheres (rejeitada também pelo PSD, Iniciativa Liberal e Chega) e outra do Chega para combater a “pobreza menstrual” com a distribuição gratuita em escolas e centros de saúde, que foi rejeitada apenas pelos socialistas.

O partido de Rui Tavares viu outras propostas viabilizadas, como o reforço da formação para forças de segurança nos temas LGBTQI+, igualdade e racismo, o reforço das juntas médicas para avaliar o grau de incapacidade das pessoas com deficiência. O PAN conseguiu o compromisso de mais apoio a vitimas de tráfico de seres humanos, divulgação de financiamentos a entidades privadas e a garantia de que serão contratados 20 intérpretes de língua gestual para os serviços do Estado, uma proposta que foi aprovada por todos depois de o PSD ter corrigido o voto inicial contra.

A Iniciativa Liberal viu aprovadas as propostas para dar formação a magistrados sobre violência sexual. Numa área vizinha, assegurou que a formação dos trabalhadores do Estado no combate à violência doméstica vai ter avaliação semestral.

As propostas do PSD para o reforço dos meios humanos e financeiros para o combate à corrupção foram aprovadas com o voto de todos os partidos. Uma das alterações prevê a criação de centros de competência e redes de conhecimento, integrando peritos e especialistas do sistema de controlo interno da administração financeira do Estado, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República, da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística da Polícia Judiciária, da Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária.

O dia ficou ainda marcado por uma entrada mais dura do PSD sobre uma proposta socialista que chegou já durante a votação, e que, de acordo com Duarte Pacheco, é todo um novo artigo que substituiu a proposta de alteração entregue dentro do prazo. Uma alteração que, afirmou, “cheira a manhosice”, tese que o PS contestou.

Em causa está um novo artigo, 95-A, relativo ao Fundo Social Municipal, que aumenta a margem de endividamento das autarquias para 40% exclusivamente para assegurar o financiamento nacional de projetos cofinanciados na componente de investimento não elegível. A votação do artigo 95 sobre acordos de regularização de dívidas das autarquias foi chamada ao plenário.

Com a votação também suspensa ficou uma proposta do Livre que foi substancialmente alterada (provavelmente no quadro da negociação como PS) sobre o alargamento do subsídio de desemprego a vítimas de violência doméstica e a pessoas que abandonem o emprego para acompanhar um parceiro que se mude para o interior do país para aceitar um posto de trabalho. O problema identificado é que o partido de Rui Tavares introduziu um número novo sobre a criação de um programa de licenças para formação, o que no entender de Hugo Carneiro, presidente em exercício da comissão de orçamento, desvirtuava a proposta inicial.

A aceitação e votação das duas propostas inovadoras vai ser debatida esta terça-feira em plenário, depois de muita contestação a uma primeira decisão de Hugo Carneiro do PSD, de recusar aceitar uma parte da alteração nova do Livre, e da proposta do PS, uma vez que o tema das finanças locais já tinha sido discutido em plenário.