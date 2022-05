Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Menos de uma semana depois, a mesma competição, na mesma um clube “grande”, também um conjunto que não sendo da elite nacional move sempre muita gente, o mesmo estádio. E a nível de organização tudo era também igual, como as jogadoras podiam ver no longo túnel de acesso ao relvado esteve estava todo devidamente decorado para o encontro. No entanto, as diferenças entre futebol masculino e feminino são ainda demasiado evidentes e esta festa do Jamor entre Sporting e Famalicão, depois de mais uma época importante a nível de desenvolvimento que teve o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões (antes de sagrar-se bicampeão nacional), era mais um passo nesse sentido de ir encurtado o fosso existente.

E festa não era propriamente um exagero porque até as famosas roulotes e piqueniques nas matas à volta do Estádio Nacional houve (à sua escala), mostrando bem o encanto que o dia de Taça de Portugal vai ter sempre neste regresso ao Jamor após dois anos de ausência pela pandemia. Isto numa semana de mais boas notícias para o futebol feminino, com os novos números apresentados pela Federação a mostrarem que existem 12.327 federadas, o que corresponde a um aumento de 30% face ao período pré-pandemia. A temporada encerrava da melhor forma para a modalidade no seu todo mas só uma equipa sairia a sorrir.

