Foi assim após a conquista do Campeonato, foi assim após a vitória na Taça de Portugal. As feridas abertas pelas declarações públicas entre responsáveis de FC Porto e Sporting, adensadas por tudo o que se passou no encontro da Liga no Dragão entre ambos, veio deteriorar ainda mais as relações entre os rivais e Pinto da Costa, presidente dos azuis e brancos, não perdeu a oportunidade para deixar mais “farpas” na última intervenção que teve, na comemoração dos 35 anos da conquista da primeira Taça dos Campeões Europeus de futebol frente ao Bayern em Viena com golos de Madjer e Juary, visando Frederico Varandas.

“Ganhei sempre as eleições, não por mérito mas porque os sócios acharam que sabia escolher os melhores. Nunca fui eleito sem ter o maior número de votantes. No FC Porto cada sócio é um voto, por isso não precisei de ter os votos dos mais velhos para bater qualquer adversário que tivesse mais votos do que eu”, atirou, fazendo uma alusão não direta ao sistema eleitoral dos leões e à forma como Varandas venceu as primeiras eleições no Sporting tendo menos votantes mas mais votos do que João Benedito.

Agora, na resposta, o presidente dos verde e brancos não se poupou nas palavras, sendo ainda mais crítico do que tinha sido após esse encontro do Campeonato frente aos portistas numa conferência que iria depois terminar em muita confusão com elementos dos dois clubes na garagem do Estádio do Dragão.

“Não me lembro de ver o nosso rival FC Porto vencer um Campeonato e o Sporting e o seu presidente serem o alvo da sua comunicação e o centro da sua atenção. Não só não é motivo de preocupação como é reconfortante, motivador e encorajador. É a confirmação de que estamos no rumo certo, de que o Sporting já não é visto como o ‘terceiro grande’. Como o terceiro e ‘simpático’ grande. E como é maravilhoso ouvir o senhor Pinto da Costa com saudades e a elogiar o Sporting do passado recente. Há gente que por muito que ganhe continuará sempre a ser muito pequena e sobretudo muito pobre. Não existe maior pobreza do que a pobreza do caráter, da integridade e de valores. São e serão sempre gente muito pobre, ao contrário da grandíssima e honrosa instituição que representam”, começou por apontar o líder leonino num discurso feito para associados verde e brancos este domingo no Núcleo do Sporting de Carregal do Sal.

“Essa instituição jamais será chamada em Alvalade, pelo nosso speaker, por outro nome que não seja FC Porto. Jamais terá os seus jogadores agredidos por elementos da organização do Sporting. Jamais verá em Alvalade o seu presidente a ser-lhe roubado o telemóvel cobardemente. Terá sempre os seus órgãos sociais e colaboradores recebidos em segurança e de uma forma institucionalmente correta e digna. Jamais verá em Alvalade jornalistas agredidos, ameaçados ou coagidos, por colocarem questões no exercício da sua profissão. Eles não sabem nem nunca saberão o que é de facto ser grande. E jamais o Sporting será pobre ou pequeno”, acrescentou ainda sobre os episódios recentes da rivalidade.

“Sobre o senhor Pinto da Costa, sou obrigado a discordar veementemente do senhor Secretário de Estado do Desporto, que recentemente tomou posse. O senhor Pinto da Costa não é nem nunca poderá ser uma referência do desporto nacional. E eu vou explicar porquê, convidando o senhor Secretário de Estado a ouvir apenas uma escuta, entre muitas que estão disponíveis para qualquer pessoa na internet, do processo Apito Dourado. Destaco esta de 24 de janeiro de 2004 [horas antes de um FC Porto-Estrela da Amadora] onde, de viva voz, o presidente do FC Porto, senhor Pinto da Costa, por intermédio do empresário de jogadores António Araújo, oferece os serviços sexuais de três prostitutas à equipa de arbitragem liderada por Jacinto Paixão, a quem Pinto da Costa, nessa escuta, chama carinhosamente ‘JP’”, advogou.

“É verdade que estas escutas não foram autorizadas pela Justiça portuguesa para uso de prova e o senhor Pinto da Costa foi absolvido do processo. Mas, se é verdade que essas escutas não puderam ser usadas como prova, também é verdade que elas são reais e aconteceram mesmo. Aqui, senhor Secretário de Estado, não é preciso a Justiça dizer o quer que seja para sabermos que o senhor Pinto da Costa é um corruptor ativo e alguém que deveria estar banido do dirigismo desportivo há décadas. Difícil é explicar a qualquer cidadão como é que uma pessoa apanhada a dizer isto não é condenada”, continuou.

“Ao senhor Pinto da Costa, por mais que lhe custe e por mais tentativas que faça para tentar apagar as suas ações, será sempre recordado como um corruptor ativo. E eu aqui estarei para lhe recordar até ao último dia da sua presidência que é um corruptor ativo e uma vergonha para o desporto português, ao mesmo tempo que aguardarei com expectativa o desfecho do processo Cartão Azul. Um país que reconhece o senhor Pinto da Costa como uma referência é um país sem valores. E um país sem valores é um país sem futuro. Portugal não pode nem nunca poderá ser esse país”, prometeu, antes de visar também todos os comentários feitos no mês passado por ocasião dos 40 anos da presidência de Pinto da Costa.

“Nestas últimas semanas tive a oportunidade de ler inúmeros comunicados e textos de personalidades da nossa praça a felicitarem os 40 anos da presidência do senhor Pinto da Costa e a enumerarem as qualidades, as conquistas e os feitos. Fiquei surpreendido é que na lista dos feitos não vi nada sobre as vergonhosas escutas do Apito Dourado, sobre o facto de este ter fugido para a Galiza horas antes de a Polícia Judiciária ir buscá-lo a sua casa, de ter pagado a familiares seus milhões de euros da FC Porto SAD e dos inúmeros casos de coação e intimidação a jornalistas como a recente agressão, vista por todo o mundo, a um jornalista da TVI por um elemento da comitiva do presidente. Se é para referir os feitos dos 40 de presidência, então, por favor que o façam com rigor e coragem”, concluiu Varandas a esse propósito.

