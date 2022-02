Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Frederico Varandas há muito que não falava publicamente de arbitragens e, nas últimas vezes que tal acabou por acontecer, aproveitou zonas mistas ou até o exterior dos recintos (no caso de Famalicão) para abordar alguns jogos. Esta noite, no Estádio do Dragão, voltou a falar e sobre bem mais do que aquilo que foram decisões de João Pinheiro e restante equipa. E o principal alvo acabou por ser o homólogo do FC Porto.

“Boa noite a todos. Vou apenas fazer uns breves comentários sobre um jogo que para mim reflete, e eu vou fazer 43 anos de idade, os últimos 40 anos de futebol português e de uma era onde existe um presidente chamado senhor Pinto da Costa”, começou por apontar após o jogo o líder do clube de Alvalade.

“O que me surpreende mais, não apenas enquanto presidente do Sporting mas enquanto cidadão português, ver numa tribunal presidentes de Câmara, ilustres políticos e todos assobiam para o lado. Todos assobiam para o lado depois de um espectáculo decadente e horrível de um país que quer ser da União Europeia e que quer ser do primeiro mundo”, prosseguiu Frederico Varandas entre outras críticas ao encontro.

“Depois vimos aqui, principalmente no final do jogo, elementos da organização de um evento, com coletes azuis, e está tudo filmado, as imagens estão disponíveis por toda a gente, a agredirem jogadores, a entrarem no campo e a agredirem jogadores. Isto é o pior do desporto, o pior que Portugal tem a nível de desporto e ninguém tem coragem, acha tudo normal… Ganha-se um título, uma taça e é competência”, atirou. “E sobre competência, tenho a dizer que já elogiei, já critiquei, não é por ganhar ou perder que deixo de dizer o que penso. Tenho elogiado a arbitragem mas hoje o João Pinheiro, que é um árbitro competente, não está minimamente preparado. Não sei se foi por estar a apitar jogos durante o período Covid sem público, não sei se algum dia estará preparado para um jogo com esta pressão e este público”, prosseguiu.

Até gostava de lhe poder dizer isto pessoalmente, não chegar ao intervalo e pedir desculpa aos jogadores do Sporting e ao Hugo Viana, a dizer que o Coates não devia ter levado amarelo. Não chega. É um lance em que o Taremi devia ter levado amarelo, quem sofre falta é o Coates, vê amarelo e isso é decisivo na expulsão no início da segunda parte. Jamais hoje este FC Porto sem a expulsão dava a volta. E no mesmo jogo vai dar um amarelo ao Palhinha na segunda parte e o mesmo árbitro durante o jogo vai pedir desculpa. Durante o jogo. Este árbitro amedrontou-se, não tem coragem para arbitrar num ambiente destes e infelizmente foi mais um espectáculo deprimente. E como Oficial do Exército faço um apelo, porque se há Oficiais da GNR conseguem ver pequenos toques nos genitais por um jogador espero que hoje também relatem tudo o que viram porque foi o pior de 40 anos de Pinto da Costa. Mas há uma diferença: este Sporting não é o mesmo dos últimos 40 anos e em abril voltamos para fazer aqui o jogo da Taça de Portugal e até podem pôr adeptos ou elementos das claques como apanha-bolas”, concluiu, recordando o castigo a Nuno Santos em Vizela.