Depois de tudo o que se passou durante e depois do último clássico no Dragão, e tendo também em conta o que aconteceu esta madrugada perto da unidade hoteleira onde os dragões pernoitaram em Lisboa, a partida entre Sporting e FC Porto na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal era aguardada com maior expetativa. E se dentro do campo houve alguns momentos mais tensos mas sem comparação com o que se passou há três semanas, as histórias durante e depois fora de campo voltaram a aparecer.

No relvado, entre duas interrupções pelo lançamento de tochas e potes de fumo da zona onde se costuma concentrar a claque Juventude Leonina e um capítulo final do encontro em que Rúben Amorim e Sérgio Conceição ficaram colados cara a cara, a principal nota veio de Pepe, que fez questão de agarrar numa bola de golfe que tinha sido arremessada da bancada e entregar ao árbitro assistente perante o protesto de alguns jogadores leoninos já depois de ter tirado do campo uma das tochas atiradas no segundo tempo.

Fora dele, Frederico Varandas, que teve Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a seu lado, viu desta vez o encontro na tribuna presidencial distante de Pinto da Costa, homólogo do FC Porto que esteve sempre acompanhado pelo administrador Vítor Baía num camarote ao lado. O presidente dos azuis e brancos chegou a Alvalade com a equipa e fez questão de ficar pela zona de acesso ao relvado por altura da saída para os exercícios de aquecimento, cumprimentando todos os jogadores da equipa.

No final da partida, os azuis e brancos aproveitaram para deixar uma “farpa” ao Sporting na sequência das declarações de Frederico Varandas no Dragão com a hashtag #40AnosDisto a acompanhar um vídeo nas redes sociais do clube com os muitos adeptos presentes em Alvalade a festejarem o triunfo. Já Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, publicou a grande penalidade de Porro sobre Evanilson com a frase “a história repete-se” depois de Rúben Amorim abordar o lance como algo “desnecessário”.