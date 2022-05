Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É supreendente, pela estranheza que provoca, este romance da dinamarquesa Olga Ravn. E a premissa, por si só, rouba a atenção. Aqui, estamos longe e no futuro. A milhões de quilómetros, humanos e humanoides são irmãos, dando a sua mão-de-obra na nave Seis-Mil. Uns e outros são apenas o que dão: trabalho. Uns nascem e morrem, outros são criados e vivem para sempre.

O romance compõe-se quase na sua totalidade por depoimentos desta tripulação, em que vão sendo dadas pistas do que é a vida na nave e também da relação estabelecida entre máquinas e humanos. Os depoimentos surgem no seguimento da descoberta de uns objectos no planeta Nova Descoberta. O comportamento da tripulação muda e os habitantes dão a sua percepção da vida, mesmo quando vida significa bateria.

