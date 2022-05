Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As obras de alteração na ciclovia da Avenida Almirante Reis, em Lisboa, podem custar até 400 mil euros, segundo a proposta revelada esta segunda-feira por Carlos Moedas aos vereadores da autarquia. No entanto, se a obra de facto for em diante, aquela que é uma das principais artérias da cidade vai voltar a ser intervencionada em setembro por causa das obras do plano geral de drenagem, num projeto que vai estender-se por, pelo menos, dois anos.

Na proposta para a ciclovia da Almirante Reis agora apresentada, Carlos Moedas diz que a intervenção se caracteriza “pela simplificação na sua execução, a qual implicará a raspagem de pintura e repintura, remoção e instalação de balizadores e alteração da localização de ‘ilhas’ para implantação dos semáforos”, considerando que a implementação da solução transitória para a ciclovia da Almirante Reis tem “custos reduzidos à sua implementação” e que “obedece a critérios de racionalidade da despesa pública”.

