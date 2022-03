Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda não é desta que a Avenida Almirante Reis em Lisboa terá a configuração definitiva. Moedas avança com obras para já, retira a ciclovia do sentido que “faz escoar o trânsito para fora da cidade”, mas o objetivo é que numa segunda intervenção fique com uma configuração semelhante à da Avenida da Liberdade. Promessa de retirar a ciclovia da avenida fica pelo caminho depois de ter ouvido nos últimos meses várias partes interessadas.

O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, nas redes sociais, onde reconhece que a promessa eleitoral que fez de retirar a ciclovia falha. “Retirar totalmente a ciclovia não seria a melhor opção transitória”, assume.

Para já, a autarquia vai “retirar a ciclovia do sentido ascendente e colocar duas faixas para automóveis”. Ou seja, toda a ciclovia fica no sentido descendente da Almirante Reis.

A longo prazo, Moedas garante que o objetivo é ficar com uma Almirante Reis “numa avenida bonita, para os lisboetas e para todos, em que todos possam estar”. À semelhança da icónica Avenida da Liberdade — cuja reconfiguração também envolveu forte contestação –, o objetivo é que este eixo da cidade fique “com duas faixas de cada lado.”

Ao que o Observador apurou a autarquia estima que a solução provisória esteja concluída nos próximos seis meses devendo avançar num curto prazo os procedimentos necessários para a intervenção na avenida.