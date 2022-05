Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O museu Victoria & Albert, em Londres, tem sido palco de algumas exposições de moda memoráveis e para setembro de 2023 está marcada na agenda uma retrospetiva da obra de Gabrielle Chanel.

O museu vai apresentar a primeira exposição dedicada à obra da criadora de moda francesa e propõe contar a história da marca de moda e da sua fundadora desde a primeira loja de chapéus aberta em Paris, em 1910, até à apresentação da sua última coleção, em 1971, o ano da sua morte (a 10 de janeiro).

Esta viagem pelo universo Chanel faz-se através de oito capítulos. Estarão reunidos mais de 180 looks que serão vistos todos juntos pela primeira vez e, às peças de roupa juntam-se joias, acessórios, cosméticos e perfumes. Afinal foi pela mão de Gabrielle Chanel que chegaram ao mercado peças ainda hoje icónicas e desejadas, como a carteira 2.55 ou o perfume Nº5.

Os visitantes poderão apreciar várias peças icónicas do estilo Chanel e também criações pensadas para celebridades como as atrizes Lauren Bacall e Marlene Dietrich e para a modelo britânica Anne Gunning. Estarão em destaque as inspirações britânicas de Chanel, uma delas é o tweed, uma vez que foi do Reino Unido que a criadora trouxe um dos materiais estrela da casa.

Ao longo de uma vida dedicada à moda tornou-se difícil dissociar a criadora da marca, porque Gabrielle Chanel criava à medida do seu próprio gosto e era, certamente, a melhor modelo do estilo que criou. Definiu um estilo disruptivo nas épocas que atravessou, criou uma nova imagem de elegância feminina que ao longo dos anos se tem mantido atual e influente na moda feminina.

Esta exposição tem por base “Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto”, uma mostra criada pelo Palais Galliera, o museu da moda de Paris, onde esteve em exibição entre 1 de outubro de 2020 e 18 de julho de 2021. Para o Victoria & Albert será reimaginada e, às peças do museu francês e do arquivo da casa Chanel, juntam-se outras da coleção do museu londrino.

A marca Chanel mantém-se uma das mais relevantes no panorama atual da moda, mais de cem anos depois da sua fundação. A exposição “Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto” abrirá ao público no Museu Victoria & Albert a 16 de setembro de 2023 e estará em exibição até 25 de fevereiro de 2024.

O Victoria & Albert é um museu de arte e design cuja coleção de mais de 2.3 milhões de peças percorre cinco mil anos de história da humanidade. Deve o seu nome à famosa rainha britânica e seu marido, o príncipe Alberto, e é hoje um dos mais famosos museus do mundo. Atualmente tem a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, como patrona. A peça do artista Chihuli suspensa no teto à entrada do museu é apenas um aperitivo para os vários caminhos que o visitante pode seguir para ver coleções de escultura, pintura, mobiliário, arte proveniente de culturas fora da Europa, joias, artes performativas e moda.

Em 2019, o V&A foi palco da exposição “Christian Dior: Designer of Dreams”, que celebrava os 70 anos da maison francesa, e recebeu mais de meio milhão de visitantes, mais precisamente 594,994 pessoas, tornando-se a mais visitada de sempre do museu londrino.