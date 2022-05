Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram confirmados mais quatro casos de varíola dos macacos em Portugal, para um total de 100 casos, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), em comunicado.

A DGS indica que a maioria das infeções foram notificadas, até à data, em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve. Os infetados são todos homens entre os 20 e os 61 anos, mas a maioria tem menos de 40 anos.

Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Desde que o vírus foi identificado em Portugal já foram contabilizados 100 casos.

As situações identificadas estão a ser acompanhadas e estão “estáveis”. “A informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional”, adianta a DGS, que assegura estar a acompanhar a situação a nível nacional em articulação com as instituições europeias.