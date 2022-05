Há cinco casos de infeção com varíola dos macacos em Portugal. O que se sabe até agora?

Há tratamento?

Não. Não há nenhum anti-vírico direcionado ao vírus que causa a doença. Ainda assim, a vacina contra a varíola mostrou ser eficaz em cerca de 85% na prevenção da varíola dos macacos, pelo que poderá ser utilizada, na expectativa de uma reação cruzada.

Para quem já está infetado com o vírus e desenvolveu sintomas, explica João Braz Gonçalves, virologista da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, há tratamentos sintomáticos, que podem ajudar a tratar os sintomas.

Nos Estados Unidos a FDA aprovou a Imvamune ou Imvanex, uma vacina específica para a prevenção da doença, que está a ser estudada para eventualmente ser administrada a pessoas que possam potencialmente ser expostas ao vírus.

Quem são as pessoas infetadas?

Até ao momento, os cinco casos confirmados em Portugal correspondem a “homens jovens entre os 30 e os 40 anos” e, ao que o Observador apurou, os casos foram identificados em consultas abertas de infeções sexualmente transmissíveis, tendo a primeira sinalização de caso suspeito sido feita a 3 de maio. Há ainda quase mais duas dezenas de casos em investigação, mas desconhece-se o perfil dos casos.

Esta é a primeira vez que se identifica a infeção em Portugal, trata-se de “situações ligeiras e benignas” que as autoridades de saúde “estão a acompanhar”.

Questionada sobre se se trata de um surto, Margarida Tavares, diretora do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis e Infeção por VIH da DGS, diz que se pode “falar em surto sempre que há aumento de casos acima do que é esperado”: “Não esperávamos nenhum casos de infeção por vírus monkeypox, podemos falar em surto”.

Todos os casos em investigação são também de pessoas de Lisboa e Vale do Tejo. As autoridades de saúde estão a estudar eventual ligação aos casos que estão a ser confirmados no Reino Unido e, ainda, a ligação entre os casos confirmados e suspeitos em Portugal.

Como se transmite?

A transmissão do vírus da varíola dos macacos ocorre quando uma pessoa entra em contacto com o vírus de um animal, humano ou materiais contaminados com o vírus. O vírus entra no corpo através de alguma ferida (mesmo que não seja visível e se trate, por exemplo, de um ligeiro corte), do parte respiratória ou das membranas mucosas (olhos, nariz ou boca).

Para ocorrer transmissão do vírus é necessário contacto próximo com os doentes. Ocorre quando há troca de fluidos corporais, saliva ou se toca diretamente nas feridas de quem está doente. A incubação do vírus pode demorar entre 6 a 13 dias (no máximo podem ser 21) e depois duas ou três semanas, sem agravamento clínico, é comum que fique curada.

“Não se transmite de forma fácil, é preciso um contacto muito próximo, prolongado e nomeadamente com gotículas respiratórias e lesões cutâneas, mas também pode acontecer no contacto até com as crostas da ferida que caem”, explica Margarida Tavares, diretora do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis e Infeção por VIH da DGS.