Em atualização

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou, na noite desta segunda-feira, três sismos acima dos 5.0 de magnitude perto da ilha do Corvo, nos Açores. De acordo com o site do IMPA, o primeiro abalo ocorreu pelas 20h59 locais (menos uma hora do que em Portugal Continental) e 5km de profundidade.

Apenas poucos segundos mais tarde, a primeira réplica – a 10 km de profundidade – atingiu os 5.2 de magnitude.

Pelas 21h23 locais, a terra voltou a tremer na mesma zona. Desta vez, a nova réplica foi de 5.1 e ocorreu também ela a 5 km de profundidade.