O antigo presidente do Benfica Luís Filipe Vieira garantiu, esta terça-feira, que foram agentes da Autoridade Tributária que almoçaram consigo antes de o deter em julho de 2021, esclarecendo uma polémica que começou numa entrevista à CMTV.

Na segunda-feira, o antigo dirigente encarnado disse que só depois do almoço, que garantiu ter sido na companhia “dos inspetores”, é que ficou a saber que iria ser detido: “Fizeram buscas no meu gabinete, no meu quarto, até nos tetos falsos andaram a mexer. Não sei do que andavam à procura. Fizeram buscas na minha casa, na casa do meu filho. Fui para a minha casa. Almoçaram comigo dois ou três inspetores, na minha casa. Se eu ia almoçar, podiam almoçar comigo”.

A frase proferida durante a entrevista à CMTV causou polémica visto que não esclarecia a que força pertenciam os referidos elementos. Esta terça-feira ao Observador, a PSP — órgão de polícia criminal que juntamente com a Autoridade tributária coadjuvou o Ministério Público — desmentiu terem sido elementos da sua força a almoçar com Vieira. Por sua vez, a Polícia Judiciária fez saber que nem sequer participou na operação, rejeitando qualquer situação envolvendo os seus inspetores.

Igualmente contactadas pelo Observador, nem Procuradoria Geral da República, nem Autoridade Tributária responderam às questões colocadas. Ora, segundo explicou Vieira, foram elementos deste último órgão que almoçaram consigo.

De regresso à CMTV, para a continuação da entrevista, foi confrontado com o tema pelo jornalista João Ferreira, que assumiu a “falha” de ter falado em inspetores e referiu terem sido “agentes, elementos da Autoridade Tributária”. “O meu amigo ofereceu almoço a elementos da Autoridade Tributária. Só depois do almoço é que o avisaram que ia ser detido…”, diz o jornalista. A resposta de Vieira é simultânea. Ao mesmo tempo que acena a cabeça em sinal de concordância, diz: “Sim… Que ia ser detido”.

Luís Filipe Vieira foi detido no âmbito de uma investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do Benfica e Novo Banco e está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.