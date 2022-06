Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A partir de domingo, quem quiser viajar para os Estados Unidos já não precisa de apresentar um resultado negativo à Covid-19 antes de embarcar no respetivo voo. A informação foi adiantada esta sexta-feira por um alto funcionário da Casa Branca ao jornal The New York Times.

Mas esta alteração será avaliada no período de 90 dias e a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo à Covid-19 poderá ser reposta. Por exemplo, se surgir uma variante que preocupe as autoridades de saúde norte-americanas, a medida pode regressar.

O requisito de apresentação de teste nos voos para os Estados Unidos foi implementado em janeiro do ano passado, numa altura em que a taxa de vacinação neste país era muito reduzida — menos de 10% dos norte-americanos estavam vacinados contra a Covid-19.

Esta regra sofreu uma alteração no final do ano passado, quando o Governo decidiu, face ao aparecimento da variante Omicron, exigir aos passageiros um teste negativo feito nas últimas 24 horas — enquanto anteriormente a regra estabelecia um período máximo de três dias.