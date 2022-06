Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Farfetch, plataforma digital de compras de moda de luxo com ADN português, vai começar a aceitar pagamentos em criptomoedas durante este ano. De acordo com comunicado da empresa, o seu marketplace “aceitará inicialmente sete criptomoedas, incluindo bitcoin (BTC), ethereum (ETH), binance Coin (BNB), entre outras”. Não são referidas as outras criptomoedas que serão aceites.

Inicialmente vai estar apenas disponível para os clientes privados, mas ao longo do ano será alargado a todos os clientes nos Estados Unidos da América, Reino Unido e resto da Europa.

A empresa anuncia ainda o estabelecimento de uma parceria com a plataforma global de criptomoedas Lunu para a sua solução omnicanal, incluindo terminais de POS (pontos de venda) para transações na loja e um widget online. “A adesão a esta solução irá ajudar também a indústria de luxo a adotar estas inovações, uma vez que esta parceria permite que a Farfetch partilhe a sua experiência e conhecimento com a comunidade de boutiques e marcas da Farfetch que também ambicionam oferecer esta solução nas suas lojas de retalho”, acrescenta a empresa fundada por José Neves em comunicado.

A Farfetch realça que a iniciativa segue-se à experiência de trabalhar com criptomoedas nas lojas da Off-White de Paris, Londres e Milão, assim como da Browns. Ambas as cadeias utilizam o terminal da Lunu para a transação em criptomoedas, garantindo que é aplicada “a melhor taxa de câmbio fiduciária disponível no momento da transação”. E explica que ps clientes podem aceder às suas carteiras de criptomoedas para pagar as compras digitalizando um código QR no seu smartphone. A Lunu aceita mais de 60 carteiras de criptomoedas populares como forma de pagamento dos clientes da Farfetch, diz ainda a empresa.

A Farfetch tinha sido uma das empresas fundadoras do projeto Libra do Facebook, uma criptomoeda que não chegou a ser lançada.