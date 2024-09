A retalhista de produtos de beleza de luxo Violet Grey voltou a estar sob alçada da fundadora Cassandra Grey, que recomprou a empresa que tinha vendido há dois anos à Farfetch. Para concretizar o negócio, que foi anunciado no início desta semana, a empresária uniu-se ao investidor de private equity Sherif Guirgis.

No novo capítulo da Violet Grey, Sherif Guirgis, que tem no currículo empresas especializadas em private equity, como a Lion Capital, assume o cargo de presidente e CEO. Por sua vez, Cassandra Grey passa, de acordo com um comunicado citado pela Vogue Business, a fazer parte do conselho de administração executivo, concentrando-se na expansão do negócio e no crescimento das receitas, entre outras funções.

Cassandra Grey será ainda presidente e diretora artística da Violet Labs, uma nova divisão de desenvolvimento de marcas. O site especializado Business of Fashion escreve que o objetivo deste segmento é criar um espaço que permita à Violet Grey, que foi fundada há mais de uma década, identificar e desenvolver marcas de beleza que ainda estão a começar.

“A Violet Grey foi fundada com uma missão simples e direta — permitir que os clientes se sintam confiantes nas suas decisões de compra. O nosso produto é a confiança, uma vez que a ganhámos através de parcerias com aqueles que são os melhores no que fazem”, afirmou Cassandra Grey, que é citada no comunicado. A retalhista vende algumas das marcas mais exclusivas do segmento de beleza como Armani Beauty, Chanel ou Tom Ford.

Para anunciar publicamente as alterações, Cassandra Grey fez também uma publicação no Instagram onde se mostrou “entusiasmada” para que os clientes conheçam o novo “coproprietário e CEO, Sherif, cujo nome significa literalmente o protetor da aldeia”. “Regressámos a casa em segurança, ilesos e mantendo-nos fiéis à nossa missão simples e direta: permitir que os mais exigentes se sintam confiantes nas suas decisões de compra. Estamos ansiosos por poder entregar-vos todas as coisas que sempre quiseram da Violet Grey e que nós quisemos dar-vos”, escreveu a empresária.

Por favor, tenham paciência connosco enquanto tiramos o pó dos ombros, ajeitamos o cabelo, colocamos um novo ramo de flores nas nossas secretárias e voltamos ao que viemos para fazer: servir o melhor da beleza para aqueles que subscrevem o conceito de que só o melhor serve!”, pediu.

A Farfetch comprou a Violet Grey no início de 2022, por mais de 50 milhões de dólares em dinheiro e ações, para cimentar a sua aposta no segmento de beleza, onde se estreou em abril desse ano. Após a venda, segundo a Vogue Business, Cassandra Grey manteve-se como presidente da retalhista e juntou-se à Farfetch como consultora global de beleza. Foi ainda cofundadora da divisão de beleza do New Guards Group, também propriedade do outrora unicórnio com ADN português.

Nos últimos meses do ano passado, com a crise que levou a despedimentos, à saída de José Neves e a um resgate por parte da sul-coreana Coupang, a Farfetch encerrou o segmento de beleza. Em outubro, o Business of Fashion já tinha avançado que a plataforma de moda de luxo procurava um comprador para a Violet Grey.