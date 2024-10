Platforme. Empresa do universo de José Neves (que tem o grupo Amorim no capital) avança com despedimento coletivo e corta metade da equipa

Como a maioria dos contratos comerciais está ‘alocada’ à empresa-mãe, a única fonte de receita atual da empresa portuguesa é a Swear, marca de sapatos de José Neves que é detida pelo grupo. Mesmo assim, indica a Platforme, as vendas também têm registado “quedas substanciais ao longo dos anos”.

Ano após ano, devido a “resultados negativos”, o grupo Platforme foi tendo cada vez menos dinheiro no banco. Em 2019, quando fechou uma ronda de investimento de 10,5 milhões de euros que foi liderada pela norte-americana Nordstrom e que contou com a participação do grupo Amorim e de José Neves, tinha “o maior saldo bancário registado até hoje”: 10,4 milhões de euros. No final de 2023, o valor tinha descido para 164 mil euros. A possibilidade de captar um novo financiamento no futuro próximo é descartada face a um ambiente económico “desfavorável” quer “pelas elevadas taxas de juro oferecidas por bancos centrais e mercados financeiros”, quer “pela desconfiança dos fundos de investimento relativamente a empresas no setor da moda”.

Paula Amorim e a ronda de investimento de 2019 ↓ Mostrar ↑ Esconder O grupo Amorim investiu pela primeira vez na Platforme em 2016, ano em que a Amorim Holding II liderou uma ronda de financiamento de seis milhões de euros. Três anos depois, a empresa recebeu mais dinheiro (10,5 milhões de euros) e a Amorim voltou a constar da lista de investidores. O financiamento angariado em 2019 foi liderado pela retalhista norte-americana Nordstrom e em Portugal foi captado pelas subsidiárias da Platforme e acompanhada pelo fundo de coinvestimento 200M, criado pelo Estado para cofinanciar projetos nacionais com investidores privados. José Neves, através da Flatwoods, também voltou a investir na empresa. Empresária Paula Amorim e José Neves, da Farfetch, investem em plataforma tecnológica dedicada à moda de luxo O Observador contactou a Amorim Holding II para obter uma reação ao atual momento da Platforme. Na resposta, a empresa afirma que detém “cerca de 10% do capital da Platforme” e nota que na altura do primeiro investimento Paula Amorim foi nomeada como a sua “representante no conselho de administração da sociedade”. Outras questões são remetidas para “a direção executiva” da tecnológica.

Quanto à empresa portuguesa em particular, a administração indica na carta que enfrenta “uma insuficiência de capital social para cobrir as despesas correntes” e que é “evidente a forte dependência” à proprietária. Ao longo dos anos, os custos do grupo foram “progressivamente transferidos na sua maioria” para essa subsidiária: “Em 2023, 81% dos custos do grupo eram tidos via Platforme e é expectável que a tendência continue, uma vez que as principais rubricas, nomeadamente as relacionadas com a equipa e operação, estão praticamente todas em Portugal.”

No ano passado, a empresa portuguesa registou lucros de 699 euros, sendo que muito deste valor é gerado por atividades dentro do grupo. Isto porque, no mesmo período, o resultado financeiro da subsidiária sem faturas intragrupo era negativo em 3,5 milhões de euros. Desta forma, apesar dos “pequenos lucros”, com os “descontos de faturas intragrupo, os resultados são consistentemente negativos”.

Em 2023, o grupo Platforme apresentou prejuízos de cerca de dois milhões de euros. As despesas foram de 4,8 milhões de euros (que atingem os 8,3 milhões de euros com custos intragrupo) e as receitas totalizaram os 2,8 milhões de euros (6,3 milhões de euros com as operações intragrupo).

Face à “consistência de resultados negativos”, a Platforme defende que a redução do número de trabalhadores é uma “medida fulcral para alinhar os custos operacionais com a realidade financeira da empresa, procurando a sustentabilidade e viabilidade” a médio longo prazo.

A proposta de despedimento coletivo

O processo de despedimento coletivo iniciou-se, segundo a carta enviada aos trabalhadores, a 2 de setembro. Mas todas as pessoas afetadas que foram ouvidas pelo Observador garantem só ter sido informadas no dia 9. Após as reuniões com o CEO e com a proposta de despedimento em sua posse decidiram consultar advogados, que lhes terão dito que “há várias ilicitudes no despedimento” como, por exemplo, não ficarem explícitos quais foram os critérios para escolher aqueles que seriam dispensados ou o facto de ter sido, alegadamente, comunicada uma decisão antes de uma intenção. Ainda assim, após ponderação, dizem que não pretendem avançar com uma ação judicial contra a empresa.

Um despedimento coletivo inicia-se com uma “comunicação em que o empregador deve expor detalhadamente todos os motivos” que conduzem a esse processo, começa por explicar Madalena Caldeira, coordenadora do departamento de direito do trabalho do escritório de Lisboa da Goméz-Acebo & Pombo, em declarações ao Observador (que presta em termos genéricos sem comentar qualquer caso em concreto). Se a empresa não tiver uma comissão de trabalhadores, os funcionários podem, ainda que não seja obrigatório, no prazo de cinco dias úteis constituir uma que os “vai representar nas fases seguintes do despedimento”.