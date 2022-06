Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As mais recentes sondagens para as eleições regionais na Andaluzia, a região mais populosa de Espanha, indicam que a direita continua a crescer e a ganhar vantagem, enquanto o Partido Socialista espanhol (PSOE) poderá ficar abaixo dos resultados esperados e pode mesmo perder pela primeira vez em Sevilha, o seu grande bastião. Caso este cenário se venha a confirmar, será a primeira vez em 40 anos que a direita ganhará nesta província.

Na sondagem realizada pelo GAD3 para o ABC, o Partido Popular (PP) da Andaluzia, liderado pelo atual presidente do governo da Andaluzia Juan Manuel Moreno, surge à frente dos socialistas nas intenções de voto, virando um mapa que tradicionalmente estaria pintado de vermelho e de azul. De acordo com esta sondagem, o PP passaria de três lugares conquistados em 2018 para sete das 18 cadeiras do Parlamento andaluz conquistadas nesta província.

Já o PSOE, com Juan Espadas com candidato, manteria os seis deputados, enquanto o resto da esquerda perderia metade dos seus deputados (um lugar seria conquistado pelo Por Andalucía e outro pelo Adelante Andalucía). Já o partido de extrema-direita Vox ganha um representante, passando de dois para três lugares.

As eleições de 2018 na Andaluzia foram ganhas pelo PSOE, como sempre aconteceu nos 40 anos de democracia em Espanha, mas os acordos entre os partidos da direita retiraram o governo regional aos socialistas.

De acordo com as mais recentes sondagens, não é só em Sevilha que o PSOE perderá terreno. O PP está, neste momento, à frente nas oito províncias, inclusive em Castela e Leão (que faz fronteira com os distritos de Bragança e Guarda), onde o partido fez coligação com o Vox, entrando assim, pela primeira vez, num governo em Espanha.

No total, esta sondagem indica que o PP conquista 53 lugares dos 109 lugares no parlamento regional, enquanto o PSOE fica com 33. Segue-se o Vox, com 16, o PA, com quatro, e o AA, com três lugares.

Também a sondagem da 40db para o El País indica que o PP mantém uma vantagem sólida que o permite conquistar mais lugares no parlamento regional do que toda a esquerda junta, reforçando a liderança do seu candidato, Juanma Moreno. A sondagem revela que 36,7% das intenções de voto serão para o PP, seguindo-se o PSOE com 25,8%.

As eleições na Andaluzia realizam-se no próximo domingo, dia 19 de junho, depois de o presidente do Governo da Andaluzia ter convocado eleições antecipadas. Caso o resultado das sondagens se venha a confirmar, será um novo desafio para o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez e o seu governo minoritário, antes das eleições que têm que ocorrer até final de 2023.